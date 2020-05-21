日本经济学家:两会在新基建方面如何发力备受关注

人民网东京5月21日电（孙璐 李沐航）2020年中国两会今日开幕，特殊时期下的两会受到日本各领域专家学者的广泛关注。面对中国在全球疫情防控中所取得的有目共睹的成绩以及中国进一步的经济发展等问题，人民网驻日记者专访了一般财团法人国际贸易投资研究所（ITI）首席经济学家江原规由。他表示，改革开放40多年来，中国减贫8.5亿人，对于世界的减贫史而言，可以说是“中国奇迹”。此次两会针对新基建方面会有怎样的议题也备受世界关注。

一般财团法人国际贸易投资研究所（ITI）首席经济学家江原规由

中国高质量发展道路值得关注

新冠病毒的蔓延导致世界各国经济停滞不前，国际货币基金组织（IMF）预测全球经济将在2020年收缩3%，发达国家和部分地区经济增长为-6.1%，中国经济增长放缓至1.2%。江原规由认为，中国对世界经济增长具有重大贡献。目前，中国经济正在快速恢复，这其中最大的原因之一是中国积极做好“六稳工作”和落实“六保任务”。江原规由说：“这是中国为实现高质量发展所制定的方向性体现。此举可以将中国在改革开放中所实现的经济高速成长模式有效地转换成可持续发展模式。今后开展积极的财政政策和稳健的金融政策，也将成为两会值得关注的主要课题之一。高质量发展，包括供给侧结构性改革也应会引起广泛关注。”

“中国奇迹”已突显减贫成效

在中国脱贫政策以及全面建成小康社会上，江原规由通过多年观察研究，有着客观见解。他认为，今年是全面建成小康社会和实现脱贫攻坚的决战决胜年。改革开放40年来中国减贫8.5亿人，对于世界的减贫史而言，说是“中国奇迹”也不为言过。从中国所获得的经验发现，中国必定在2030年实现联合国可持续发展目标（SDGｓ）。另外，2019年中国的GDP接近100万亿元大关（人均GDP超过1万美元），人民生活也更加丰富多彩，中国已经接近实现全面小康社会。他认为，关于这一点的讨论，也将备受瞩目。

中国数字经济化发展等新基建值得期待

江原规由说：“今年中国两会如何将新冠病毒的危机与机会联系起来是值得关注的议题。作为解决新冠病毒所带来的后遗症的一环，中国会进一步谋求扩大、深化改革开放。海外则对中国更进一步完善经济环境、提高自由贸易区机能等新时代对外经济关系的构建高度关心。”江原规由长期致力于中日经贸关系的研究，就两国关系而言，期待在区域全面经济伙伴关系（RCEP）、中日韩自由贸易协定（FTA）的构筑，以及第三方市场合作（特别是在“一带一路”）的方向等方面的问题能够在两会上展开讨论。

同时，江原规由也期待关于中国数字经济的现状、发展方向以及国际合作的可能性的相关议题。他表示，目前世界正迎来重大的转折期，而中国则处在最前端。所谓的重大转折期，是指以5G、AI、IOT等领域为代表，世界即将迎来第四次产业革命。中国经济如何面对上述领域发展，将成为国际社会衡量中国经济地位和所扮演角色的重要标准。第四次产业革命的“主角”是经济数字化。中国的数字经济已占到GDP的三分之一，接下来将有迅速提高其比重的势头。江原规由特别对在新冠病毒来袭时，中国的线上经济、云经济、宅经济、无接触经济等所引起的广泛关注记忆犹新。他说，数字经济虽然不是中国的专利，但是从其多样性、发展速度、规模大小、应用范围之广来看，中国领先的领域非常多。作为大力发展的事业，中国正在不断展开数字经济的平台建设，也就是新基础设施建设，他非常关注两会针对新基建方面会有怎样的议题。

中国自上而下防控疫情可做世界样本

江原规由表示，中国在本次疫情防控上有很多可圈可点的政策，特别是自上而下坚决执行封锁、隔离措施、大力调动人力物力等方面，这对于世界而言起到了样本作用。世界卫生组织总干事谭德塞也明确表示，如此的行动力是他人生中从所未见的。江原规由认为，中国在这非常时期的大动员以及中国特色社会主义市场经济特有的应对体制有效地控制了疫情扩大。同时，中国除通过友好城市向世界各国无偿捐赠防控疫情的物资外，还积极派遣大量医疗工作者前往世界各地积极阻击疫情，与世界共同努力的做法得到了多国很高的评价。“在国际经济治理和国际健康治理方面，中国所发挥的作用和国际社会对中国的期待都在不断提高。”江原规由说。

中日可通过加大第三方市场多领域合作为世界做贡献

围绕中日经济关系发展，江原规由表示，可考虑通过在数字经济中构筑全球产业供应链以及在第三方市场的发展上如医疗、观光、人才等领域建立全新交流模式。他说：“在世界经济中，亚洲，特别是东亚的地位正在逐步提升。我希望作为世界第二、第三大经济体的中国和日本，通过加强合作，对世界经济发展、卫生安全事业做出贡献。”

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