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国际奥委会主席巴赫：若东京奥运会明年无法举办，将被取消

2020年05月21日15:35  来源：新华网
 

　　新华社北京5月21日电（记者姬烨 王梦）国际奥委会主席巴赫日前接受采访时表示，若延期一年举行的东京奥运会在2021年仍无法举办，那么将被取消。

　　今年3月，国际奥委会和日本政府共同宣布，受疫情影响，原定于今年7月开幕的东京奥运会推迟一年至2021年7月23日开幕。但日本首相安倍晋三上月表示，除非新冠病毒得到控制，日本将不能举办综合性体育赛事。对此，巴赫也表示理解。

　　“很坦率地说，我对此有一些理解，因为你不可能永远在组委会雇佣3000或5000人。”巴赫在接受英国广播公司采访时说，“你不可能每年都改变所有主要单项联合会全部的全球赛事计划，你也不可能让运动员处于不确定性之中。”

　　巴赫表示，国际奥委会致力于明年举办东京奥运会，但与此同时，也不得不考虑不同的方案，比如隔离运动员。

　　“这对奥运村的生活意味着什么？”巴赫说，“所有这些不同的方案都在考虑范围之内，这就是为什么我说这是一项艰巨的任务，因为有太多不同的选择，以至于现在无法轻易决定。”

　　“当我们对2021年7月23日的世界情况有清晰的认识时，我们将做出正确的决定。”

　　当被问及东京奥运会是否会闭门举行时，巴赫说这不是他想要的。“因为奥林匹克精神也关乎团结粉丝，粉丝在奥运场馆里，才让奥运会变得如此与众不同，来自全球各地的粉丝需要在一起。”

　　“但是到了决定的时候，我想请你给我更多的时间，与运动员、世界卫生组织和日本的伙伴进行磋商。”巴赫说。

(责编：于洋、刘洁妍)
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