综合消息：哥伦比亚总统卫队多人感染新冠病毒 巴西累计确诊近30万例

新华社巴西利亚5月20日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区20日的新冠疫情数据显示，该地区累计确诊病例已超60万例。哥伦比亚总统卫队多人感染新冠病毒；疫情最严重的巴西累计确诊近30万例。

哥伦比亚总统府20日表示，13名总统卫队成员及1名总统府安保人员的新冠病毒检测结果呈阳性，上述人员与总统杜克及家人近来无任何接触。哥卫生和社会保障部20日说，该国新增确诊病例752例，累计确诊17687例；新增死亡病例17例，累计死亡630例；新增治愈病例206例，累计治愈4256例。

巴西卫生部20日数据显示，该国新增确诊病例19951例，创单日新增新高，累计确诊291579例；新增死亡病例888例，累计死亡18859例。卫生部当天宣布允许医院使用氯喹治疗轻症患者。世界卫生组织当天提示，此药有效性尚未被证实，可能有副作用。

据秘鲁卫生部20日发布的数据，秘鲁新增确诊病例4537例，累计确诊104020例；新增死亡病例110例，累计死亡3024例；新增治愈病例5444例，累计治愈41968例。据当地媒体报道，目前农贸市场仍是秘鲁最大的新冠病毒传染源。

墨西哥卫生部20日晚宣布，墨西哥新增确诊病例2248例，累计确诊56594例；新增死亡病例424例，累计死亡6090例。

智利卫生部20日发布的数据显示，该国新增确诊病例4038例，累计确诊53617例；新增死亡病例35例，累计死亡544例；累计治愈22504例。卫生部宣布将现有全国42个城区的强制隔离延长至29日，此外从22日起将南部一处土著居民居住地纳入隔离范围。

厄瓜多尔卫生部20日宣布，该国新增确诊病例703例，累计确诊34854例；新增死亡病例49例，累计死亡2888例；累计治愈3536例。厄瓜多尔职业足球联盟理事会宣布，厄职业足球俱乐部将从6月8日起恢复训练。

据多米尼加卫生部20日消息，该国新增确诊病例254例，累计确诊13477例；新增死亡病例5例，累计死亡446例；累计治愈7142例。多米尼加政府公布的各类营业场所和企业复工复产计划分4阶段，每阶段原则上持续14天，并根据实施情况决定是否进入下阶段。

阿根廷20日新增确诊病例474例，累计确诊9283例；新增死亡病例10例，累计死亡403例。

还有一些国家最新公布的累计确诊病例数为：巴拿马9977例，玻利维亚4481例，洪都拉斯2955例，危地马拉2265例，古巴1900例，萨尔瓦多1571例，哥斯达黎加897例，巴拉圭833例，委内瑞拉824例，乌拉圭746例。（执笔记者：周星竹；参与记者：郝云甫、高春雨、苏津、林朝晖、尹南、张国英、倪瑞捷、吴昊）

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