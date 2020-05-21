韩国专家：中国全面建成小康社会即将成为现实

人民网首尔5月21日电（夏雪） 2020年中国两会今日拉开大幕。在此之际，人民网记者专访了韩国湖西大学教授、中国问题专家全家霖。他认为，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦即将成为现实。

全家霖表示，非常时期召开的中国两会承载着特殊的意义。近年来，中国经济进入新常态。本次新冠疫情对中国经济新常态发起了前所未有的挑战。过去，大家对两会的期待和评价都集中在经济持续稳定增长和推动经济社会高质量发展方面。而今年，如何在“无接触”时代下推进经济社会稳定发展以及培育有关新产业将成为两会的最大看点。

全家霖指出，全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战是中国人民的心愿，也是中国现阶段的主要任务。虽然疫情给中国人民生活和经济发展带来了不小的影响，但他认为，中国人民对于实现这一目标的坚定决心从未有过一丝动摇。中国有句话叫做“不怕慢，就怕站”，体现出了中国人民坚持不懈努力的精神。全家霖认为，尽管中国目前面对严峻复杂的形势，全面建成小康社会即将成为现实。

全家霖还提到了中韩“快捷通道”。他说，“快捷通道”反映出韩中友好关系的蓬勃发展。两国在疫情中守望相助，以信任为基础，在全球率先开通了“快捷通道”，意义重大。此次合作为全世界树立了典范，给世人带来启发。他期待，该制度能够不断扩大适用范围，造福更多的韩中人员。

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