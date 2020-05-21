国际奥委会和联合国难民署发表联合声明

人民网北京5月21日电 国际奥委会和联合国难民署今天发表联合声明：在新冠肺炎疫情期间，体育运动可以为流离失所群体带来希望。

叙利亚难民女孩Rama在约旦Zaatari难民营中练习跆拳道 。 UNHCR/Mohammad Hawari

奥林匹克难民基金会主席、国际奥委会主席托马斯·巴赫和副主席、联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪警告说，新冠肺炎疫情对世界各地因战争、暴力和迫害而背井离乡的难民及其他人的心理健康造成越来越大的影响，使本已十分严峻的形势雪上加霜。

难民是最容易受到疫情后果影响的群体之一，他们往往居住在拥挤不堪的营地、安置点和城市地区，空间狭窄，无法获得足够的淡水和卫生用品。受冲突影响的人群中有五分之一面临心理健康挑战，心理健康疾病比一般人群高出两到三倍。

今天，奥林匹克难民基金会董事会通过远程会议达成了一系列倡议，以加强对被迫流离失所青年的保护，并通过体育运动帮助改善他们的心理健康。

例如，奥林匹克难民基金会正在乌干达开展一项试点项目，利用体育运动来改善一万多名难民和接收社区青年（15至24岁）的心理健康和心理社会福祉。该项目由五个机构——奥林匹林难民基金会、国际志愿者服务协会、UOC、乌干达青少年体育组织和联合国难民署驻乌干达代表处——领导，将提供一个全国范围的“通过体育运动保护难民”方案。

此外，董事会承诺基金会的“智库”致力于通过体育运动改善心理健康和心理社会福祉，并呼吁奥林匹克难民基金会合作伙伴提出解决方案，以鼓励在当前疫情期间为改善难民青年心理健康助力的体育运动计划。

国际奥委会主席托马斯·巴赫说：“在过去几个月的危机中，我们都看到了体育运动对身心健康的重要性。体育运动可以拯救生命。安全的体育运动为所有人提供了心理和身体健康，尤其是那些经历过并将继续经历创伤、损失和长期不确定性的人。”

联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪补充说：“在世界各地，我们看到了令人不安的证据，表明疫情对年轻难民的心理健康和福祉产生了破坏性的影响。奥林匹克难民基金会正确地确认了体育运动可以对心理社会福祉做出的重要贡献，并正在加速其工作，以应对这一日益严峻的挑战。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)