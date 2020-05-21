令人期待的盛会（我看中国两会）

开栏的话

今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。中国全国两会召开，标志着中国疫情防控取得重大战略成果，经济社会发展正常秩序迅速恢复。特殊时期召开的全国两会备受国际社会关注。我们邀请多位来自各国政府、媒体、企业、学界等领域的外国人士，从观察者和亲历者的角度讲述他们眼中的全国两会对中国乃至世界发展的重要意义。

2020年中国全国两会召开在即，这是一次令人期待的盛会。在特殊时期召开的这次全国两会，将为中国未来发展规划蓝图，吸引全球目光。

每年我都密切关注两会，从中感受中国发展的脉搏和前进方向。改革开放40多年来，中国发生了翻天覆地的变化，发展速度令世界惊叹。中国成为推动全球经济发展的重要引擎。去年，第十三届全国人民代表大会第二次会议通过外商投资法，中国投资环境持续改善，对全球投资者的吸引力不断增长。希腊是首个同中国签署共建“一带一路”政府间合作谅解备忘录的欧洲发达国家，并于去年成为中国—中东欧国家合作机制正式成员。在这些合作机制下，我见证了希中双边经贸、科技、文化等领域愈发密切的交流与合作，也看到众多共建“一带一路”沿线国家和地区持续分享中国发展的机遇。

去年11月，我随同希腊总理米佐塔基斯参加第二届中国国际进口博览会。进博会的盛况让我印象深刻，中国为各国企业提供巨大展示平台，带来广阔发展机遇。希腊作为主宾国之一，组织了一支由68家企业组成的庞大队伍参会。我们当然不愿错过这个与世界联通的好机会。

近年来，越来越多的希腊企业努力开拓中国市场，许多中国企业也希望来希腊开展合作。希腊—中国企业联合会致力于加强两国企业交流与互动。期待未来两国更多企业能够联合起来，寻求并实现更多合作。

希腊有一句俗语：在困难时期衡量朋友。新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，没有什么比在此时更能体现友情的珍贵。共同抗疫过程中，希腊得到中国巨大支持和帮助。我们再次认识到，希腊与中国的深厚友谊，根植于过去，更面向未来。我相信，2020年中国全国两会将为中国和世界更强劲发展注入动力，希中合作也将迎来新契机。

（作者为希腊—中国企业联合会主席，本报记者叶琦采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 03 版）

(责编：于洋、刘洁妍)