感知信心和动力（和音）

特殊时期，瞩目“两会时间”，读懂中国与世界的联系，人们更能感知发展的机遇、合作的力量

2020年“两会时间”开启，这是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，“十三五”规划收官之年召开的两会，还是中国在抗击新冠肺炎疫情取得重大战略成果之后召开的两会。如此特殊的时期，中国全国两会将担起怎样的使命，对世界产生怎样的影响，国际社会格外关注。

“它不仅是例行政治程序，还是中国完全控制新冠病毒传播情况的象征”“作为疫情下洞察中国决策方向的重要窗口，在世界政治酝酿重大变化的背景下，今年中国全国两会值得追踪的热点，不少于以往任何一次”……连日来，国际舆论持续聚焦特殊时期的中国全国两会，瞩望中国奋力夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利的前景，期待聆听疫情防控常态化条件下中国经济复苏发展的强音。

艰难困苦，玉汝于成。在抗击疫情的伟大斗争中，世界看到了中国共产党领导和中国特色社会主义制度、中国国家治理体系具有的强大生命力和显著优越性，见证了中国精神、中国力量、中国效率在战胜艰难险阻过程中释放的超凡能量。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点，经受住疫情考验的中国，实现今年经济社会发展目标的决心坚定不移，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的斗志矢志不移。誓把因疫情而失去的时间抢回来，中国人民的共同心愿已经化为全国上下脚踏实地的共同奋斗。美国石英财经网站文章评价：“对于那些目前仍受疫情重创的国家来说，中国就像预示未来的时光机。”世界同感振奋的同时，更进一步思考“中国为什么行”。瞩目中国“两会时间”，也是期望读懂中国。

“在这次会议上发布的任何增长目标都将受到密切关注。”彭博社对两会制定中国经济社会发展目标的聚焦，折射出中国经济复苏发展的世界分量。中国4月份出口同比增长8.2%，实际使用外资实现正增长，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%。充分彰显中国经济韧性和活力的一系列数据和事实，证明中国经济长期向好的基本面没有改变，高质量发展具有坚实的基础。透过近期国际媒体的报道，很多人发现中国城市交通恢复了繁忙、消费正在复苏、外企投资加快落地。国际观察人士得出结论，“中国取得疫情防控战略性成果后，走在了全球经济复苏曲线的前面”，“中国经济超预期复苏给全球经济带来利好消息”。

抗击疫情离不开全球协作，世界经济复苏更需要各国开放合作。决胜全面小康的中国能否继续向世界释放红利？很多国际观察人士满怀信心地预见到足令世界倍感鼓舞的答案。第三届中国国际进口博览会确定将于11月5日至10日在上海举办，目前已经签约的展览面积超过了去年同期水平；美国惠誉评级公司获准进入中国信用评级市场；合格境外机构投资者投资额度限制正式取消……一系列扩大开放的新举措，彰显中国致力开放合作、与世界共享发展机遇的底气和决心，必将为世界经济稳定和复苏注入信心和动力。

沧海横流，方显英雄本色。历经淬炼的中华民族定将从挑战中汲取力量，不断在磨难中成长、从磨难中奋起，不断从胜利走向新的胜利。特殊时期，瞩目“两会时间”，读懂中国与世界的联系，人们更能感知发展的机遇、合作的力量。各国携手奋进，世界才能更美好。

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 03 版）

(责编：于洋、刘洁妍)