新华社达累斯萨拉姆5月21日电 高端访谈：携手应对疫情挑战让非中关系更加紧密——访南共体执行秘书塔克斯

新华社记者高竹 李斯博

南部非洲发展共同体（南共体）执行秘书斯特戈梅娜·塔克斯日前在接受新华社记者书面专访时表示，新冠疫情期间，中国为非洲提供了及时、宝贵帮助，携手应对疫情挑战让非中关系更加紧密。

塔克斯对中国有序开展抗击疫情工作予以高度评价。她说，疫情对人们生活的方方面面产生了重大影响，此时政府的坚定领导和统筹协调就起到关键性作用，在这一点上中国表现得格外出色。“在应对新冠疫情方面，中国有许多值得我们学习的经验。”

塔克斯说，在国际层面，中国还通过派遣医疗专家、捐赠防护用品和医疗器械等方式，为需要帮助的国家提供各种支持。中国始终同非洲坚定站在一起，帮助减缓当地疫情发展，感谢中国为非洲提供及时、宝贵帮助。

她说，新冠疫情对全球经济造成巨大冲击，各国增进交流、深化合作的需求更加迫切。未来，期盼中方为非洲抗击疫情提供更多专业经验，也希望双方在应对其他大规模流行疾病方面能够共享经验和专业知识。

塔克斯还表示，南共体对单边主义、孤立主义、保护主义在一些国家抬头的现象极为关切，这些思维方式导致有的国家做出退出国际组织和多边协议等举动。她说，南共体视单边主义为地区一体化的直接威胁。非洲国家应继续加强合作和一体化进程，利用地区多样性和自身优势，通过与全球伙伴持续合作实现共赢。

南共体现有16个成员国。其宗旨是在平等、互利和均衡的基础上建立开放型经济，打破关税壁垒，促进相互贸易和投资，实现人员、货物等自由往来，逐步统一关税和货币，最终实现地区经济一体化。

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