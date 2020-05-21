荷卢宣布经济救助新计划 比利时经济复苏恐缓慢而渐进

新华社布鲁塞尔5月20日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国20日分别报告新冠累计确诊病例44447例、55983例和3971例。荷兰与卢森堡两国20日宣布将实施新的经济救助计划。比利时媒体20日报道说，比利时未来经济复苏的进程可能缓慢而渐进。

荷兰国家公共卫生与环境研究所20日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例198例，累计确诊44447例；新增死亡病例33例，累计死亡5748例。

为救助因新冠疫情而陷入财务困难的企业，荷兰政府20日公布了总额达130亿欧元的新一轮经济救助计划。根据这一新计划，中小型企业可获得最高2万欧元的固定开支补贴。政府还将提供10亿欧元的专项资金，用于补助餐饮等行业。

比利时国家公共卫生研究所20日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例192例，累计确诊55983例；新增死亡病例42例，累计死亡9150例。新增住院人数58人，目前正在住院的患者有1527人，其中313人处于重症监护。

比利时媒体20日援引比利时国家银行的报告认为，比利时未来经济复苏的进程可能缓慢而渐进，内需不足是经济难以很快复苏的主要因素。比利时从4日开始解禁，大部分商店重新开业。比利时国家银行的调查发现，企业的营业额与疫情前相比大约下降了30%。

比利时第一大港口安特卫普港19日发表的公报表示，受新冠疫情影响，今年4月货运量有所下降，但是今年前四个月的货运总量与去年同期相比微增了0.4%。公报同时指出，目前运往中国的空集装箱数量明显增加，这是中国恢复生产的一个好迹象。

卢森堡政府20日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例13例，累计确诊3971例；无新增死亡病例，累计死亡仍为109例。目前，医院收治普通新冠病例51例，另有6名患者处于重症监护。

卢森堡首相贝泰尔在20日的记者会上表示，目前卢森堡的抗疫形势不错，政府将在下周公布新一轮“解禁”方案。他还宣布，政府将启动总额达7至8亿欧元的“经济重启”计划，尤其要为受疫情影响严重的餐饮、旅游等行业提供额外援助。

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