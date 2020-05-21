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联合国报告：全球人类发展可能出现30年来首次减缓

2020年05月21日13:21  来源：新华网
 

　　新华社联合国5月20日电（记者王建刚）联合国开发计划署20日发布报告说，受新冠疫情影响，全球人类发展今年可能出现自1990年提出人类发展这一概念以来的首次减缓。

　　联合国开发计划署当天公布《新冠疫情与人类发展：评估危机与展望复苏》报告说，疫情发生后，大多数国家，无论贫富，都感受到了在人类发展基本领域中出现的衰退。

　　自1990年以来，联合国开发计划署每年都发布全球人类发展报告，报告中提出的人类发展指数对健康、教育和收入方面进行综合度量。

　　报告说，新冠疫情已导致全球30多万人死亡，预计今年全球人均收入将下降4%。随着学校停课，考虑到无法通过线上课程受教育的儿童，在人类发展指数低的国家，86%的小学生实际处于失学状态，而在人类发展指数高的国家，这一比例为20%。

　　联合国开发计划署人类发展报告办公室主任佩德罗·孔塞桑说，这场危机表明，如果我们不能将公平纳入政策工具中，许多国家将更加落后。在这场危机中，包括互联网接入在内的“新必需品”显得尤为重要，它能够帮助人们从远程教育、远程医疗和远程办公中受益。

　　报告提出了保护卫生系统和服务、加强社会保障、保护中小企业和非正规部门的工人等应对当前危机的优先步骤，并呼吁国际社会为此加快对发展中国家的相关投资。

(责编：于洋、刘洁妍)
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