非洲青年讲述在华抗疫故事

非洲青年参加友协座谈会

中国与非洲传统友谊深厚，是患难与共的好朋友和好兄弟。在共同抗击新冠肺炎疫情过程中，中非人民守望相助、共克时艰。日前，中国人民对外友好协会邀请多位在华学习工作的非洲青年进行座谈。在中国人民抗击疫情的关键时刻，他们选择留在中国，以各种方式为防控工作尽一己之力，为构建中非命运共同体贡献自身力量。

“我相信没有什么困难能击倒中国人民”

玛利亚演唱公益歌曲

塞拉利昂姑娘玛丽亚总是一副时尚打扮。她曾经当选为世界小姐非洲区冠军，参加过星光大道总决赛。这次，她最引人注意的是手臂上的“志愿者”袖章。

“武汉关闭离汉通道时，我在北京。面对疫情，我没有感到害怕。”玛利亚坚定地说：“2008年汶川大地震时，作为最早到达汶川灾区的外国志愿者之一，我和中国救援队负重跋涉5个多小时到达灾区，陪伴和帮助灾区的孩子们，和他们做游戏，给他们讲故事。中国人经常说‘在一起’‘不放弃’，我相信没有什么困难能击倒中国人民。”

有了在汶川做志愿者的经历，玛丽亚更有信心为疫情防控竭尽所能。她在北京朝阳区一社区入口协助为居民检查证件、测量体温，经常一站就是两三个小时。“我十几岁就来到中国，中国成就了我，我当然要为中国做些力所能及的事。”

疫情防控期间，玛丽亚联络了几十位驻华使节夫人共同为中华慈善总会捐款，还通过创作MV《加油中国》，向奋战在抗疫一线的中国医护人员致敬。如今，玛丽亚还在联合多位歌手，准备用6种语言翻唱《让世界充满爱》，为全球团结抗击疫情尽一份力量。

“社区大爷大妈都在坚持，我也一定行”

米莱在火车站做志愿者

津巴布韦小伙儿米莱在浙江科技学院学习不到3年。他能说一口流利的汉语，特别热心公益，被朋友们称作“洋雷锋”。“2017年，我来杭州上大学，参加了学校公益组织‘雷锋连’，陆续参加了许多公益活动。”米莱对中国朋友给他的称呼颇为自豪。

今年春运期间，米莱没有回国，而是加入到杭州火车站的春运志愿服务中。米莱通过媒体注意到，远在千里之外的广西玉林，一位名叫蒙亚的津巴布韦老乡也在做着同样的志愿服务。报道中，那个平日里的业余说唱歌手蒙亚，穿起防护服，背上消毒喷洒壶，与同伴一起在玉林火车站里工作。

“蒙亚是我的学习榜样。其实防控期间，所有中国人都在以自己的方式抗击疫情，社区大爷大妈都在坚持，我也一定行！”在参与志愿服务的同时，米莱还用英语撰文，向在各个岗位奋勇抗疫的中国民众表达敬意，并驳斥网上一些抹黑中国抗疫的不实言论。之后，他又积极参与了学校疫情期间留学生管理和协调工作。

目前，米莱仍在继续做志愿服务。由他参与创建的“留下带路”公益服务平台已召集近百个国家的志愿者。“这个平台旨在帮助有志公益事业的外国在华留学生更好更快地融入中国。”

“医护人员用努力和智慧，创造了救治新冠肺炎患者的奇迹”

辛成乐为外国学生讲述防疫知识

“我是温州培养出来的医生，是这座城市成就了现在的我。”对温州和平国际医院的南非医生辛成乐而言，他在疫情期间最大的考验是如何救治病患。“在病房里，穿着防护服，戴着口罩、护目镜，无论中国医生还是外国医生，一工作就是五六个小时。”辛成乐说：“一线医护人员用努力和智慧，创造了救治新冠肺炎患者的奇迹。”

此前，在社交平台已有20多万粉丝的辛成乐被温州市选为“海外传播官”。“我最想做的就是更真实、准确地传播中国的抗疫经验和做法，驳斥那些虚假消息。从南非卫生部到南非最大的脸书博主，最近都在联系我讲述中国的抗疫故事。我要用亲身经历告诉他们，‘中国应对得很好，温州应对得很好’。”辛成乐还和同伴们打造了一个名为“医带医路”的网上医疗互助平台，专门为有在华学习经历的外国医务工作者提供服务，让更多外国民众了解和学习中国医疗经验。

辛成乐的同事苏玛来自毛里求斯，她和丈夫豪孟德因在中国国新办新闻发布会上被点赞而成为“网红夫妻”。“无论是我的医学专业背景，还是我在中国10年的生活经历，都告诉我疫情来临时，要尽可能为中国人民服务”，讲到这，苏玛颇为动情，“我小时候，父母在中国做生意。他们告诉我，我可以到美国或者欧洲去学习，不过他们认为中国的社会氛围好，我选择留在中国学习、工作。中国人民的热情、友善和包容，让我感觉自己当初的选择是非常明智的。”

听到这些非洲朋青年的动情讲述，中国人民对外友好协会会长林松添感慨颇多。这位曾4次赴任非洲的资深外交官表示：“中国把非洲国家看作真朋友，这些生动的抗疫故事从侧面证明了中非友好的真实真切。你们把中国看作第二故乡，因为你们是中国改革开放的见证者、受益者，如今也成为中非命运共同体建设的积极贡献者。感谢你们积极向上的行动，成为中非友好使者，为构建更加紧密的中非命运共同体尽一己之力。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)