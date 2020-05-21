哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例数突破7000

人民网努尔苏丹5月21日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，5月20日哈全国新增265例新冠肺炎确诊病例，康复136例。截至当地时间5月21日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到7234例，康复3734例，死亡35例。

据统计，哈萨克斯坦全国3个直辖市和14个州前一日均发现新增病例。单日确诊病例数量最多的地区包括：首都努尔苏丹（84例）、最大城市阿拉木图（57例）、阿特劳州（24例）、直辖市奇姆肯特（23例）和阿拉木图州（19例）。与19日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为3.8%。

5月20日，努尔苏丹警察局执法人员会同500余名城市志愿者进入本市刚刚恢复营业的大型购物中心，调查商家卫生防疫工作，督促民众遵守隔离限制规定。城市志愿者指挥部负责人特列乌林对媒体表示，紧急状态结束后，人们的防护意识明显减弱。然而，疫情依然严峻，确诊病例数大幅上升。因此，有必要加强隔离限制措施。“今天的行动旨在督促进入购物中心的人们佩戴口罩、保持安全社交距离、规范使用消毒设施等。”

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈全国新冠肺炎确诊病例数为5090例。此后10天，累计新增确诊病例达到2144例。

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