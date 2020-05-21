【网连世界】全球“云端”生活为世界经济注入新动力

疫情发生后，“宅”成为许多人工作生活的新常态。在足不出户的日子里，工作学习、休闲娱乐从线下转战“云端”。“云生活”也从满足最基本的物质生活需求扩展至更大范围的精神生活，“云游”景点、线上观展、在线教育、远程办公等日益流行。“云生活”的丰富不仅为宅家的日子带来新花样，也为世界经济创造新可能。

“云演出”“云展览”看不停

疫情期间，线下演出活动纷纷延期或取消，线上直播受到许多歌手和观众的青睐。

4月17日，中国歌手刘若英“陪你”演唱会在微博上线，获得巨大关注。直播高峰观看人数达到2735万，短视频观看量达到1.1亿。5月4日至5月10日，由高晓松担任总策划、130余组华语音乐人接力上阵的“相信未来”义演举办，4场演出累计吸引4.4亿人次在线观看。

“相信未来”义演剧照

放眼世界，韩国娱乐公司SM联合韩国最大互联网企业Naver推出线上收费演唱会“Super M-Beyond Live”，包括韩国本土在内，共有来自109个国家的7.5万名粉丝在线收看，门票收入超过200万美元。由世界卫生组织与国际公益组织“全球公民运动”共同举办的“同一个世界：团结在家”慈善演唱会在全球网络及电视进行直播。据悉，该场演唱会已筹得1.279亿美元，这笔钱将会用来帮助世界各地的医护人员对抗疫情。

古典音乐圈也搭上线上演出的顺风车，柏林爱乐乐团、维也纳国家歌剧院等在官网推出“云演出”，人们可以免费观看过去的音乐会录像，也可以订阅线上现场演奏。

居家隔离并没有切断公众与艺术之间的联系。美术馆、博物馆等纷纷推出“云游”服务，“线上观展”成为疫情期间“新潮流”。在中国国家博物馆的线上展厅，文物展、艺术展等令观众目不暇接；在上海博物馆的网上展览栏目下，“如意”“春信”等主题展览将玉器、古画等展品全方位精美呈现在观众眼前；辽宁省博物馆的数字化博物馆内，“又见大唐”大型文物特色VR线上数字展厅带领观众身临其境归回大唐，浸入式体验唐代的缤纷绚丽。

梵蒂冈博物馆在官网推出虚拟欣赏意大利著名画家拉斐尔作品的“拉斐尔房间”项目，鼓励人们“远距离欣赏拉斐尔辉煌的艺术”。通过数字技术，四壁全景的拉斐尔作品呈现在观众眼前，人物细节栩栩如生。没有了人头攒动的拥挤，虚拟参观甚至比亲临现场更能近距离欣赏艺术作品，看得更清晰。

美国唯一一家专门展示俄罗斯圣像的博物馆——俄罗斯圣像博物馆受疫情影响暂时停业，向民众开放线上观展模式。观众可以通过谷歌艺术&文化及官网进行线上游览，并在线上近距离欣赏展品的数字版本。

“在面临挑战的时候，艺术扮演了重要的作用。我们希望在当下这个困难时期，通过博物馆的线上资源为民众提供精神慰藉。”博物馆主管肯特·拉塞尔表示。

远程办公、线上网课成日常

突如其来的疫情使远程办公、线上教育走入更多人的视野，成为很多人近期工作、学习日常。

视频会议、群组协同办公……疫情期间，不少中国企业选择远程办公方式复工复产。截至3月31日，智能移动办公平台钉钉用户数超过3亿，使用钉钉的企业组织数超过1500万家。腾讯会议推出两个月，日活跃用户就已超1000万。广泛用于远程会议服务的软件Zoom在过去几个月使用用户增长惊人。Zoom公司负责人在4月22日宣布，每天有超过3亿用户使用Zoom参加视频会议，而这一数字在2019年12月仅为1000万。

随着远程办公成为常态，一些公司甚至打算将其“长期化”。美国社交媒体公司推特向员工发送邮件称，即使为遏制新冠疫情而实施的限制措施解除，员工此后也可以永久性在家工作，但维护服务器等需要到岗上班的员工还是要前往办公室。微软、谷歌和亚马逊等公司也采取了同样措施。美国媒体此前报道，脸书和谷歌都允许员工居家工作至年底。

停工不停学。对于仍在接受教育的学生来说，上网课成为标配。近年来，互联网快速发展不断提速教育改革，疫情促使快速发展的“网课”体量成倍增长，在线教育迎来“风口”。在国内，猿辅导、作业帮等在线教育App下载量飙升，几大平台的周总下载量最高达到了1.7亿次。各大平台的用户数量暴增，据《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国在线教育用户规模达4.23亿。

随着疫情不断扩散，许多国外大学也决定采取线上课堂、考试以及毕业典礼的方式。在英国，谢菲尔德大学、诺丁汉大学、杜伦大学等高等院校宣布将大多数的教学调整为远程线上方式。曼彻斯特大学已经决定今年秋季新学期采取大部分在线提供的方式。俄罗斯联邦科学与高等教育部部长瓦列里·法利科夫在新冠肺炎疫情流行期间组织教学过程工作组的会议上表示，超过80%的俄罗斯高校已采用远程教学。

在过去十年中，由于互联网和教育的结合为人们提供了新的学习机会，线上学习已呈增长趋势。在疫情暴发前，研究和市场预测，到2025年，线上教育市场规模将达3500亿美元。疫情影响下，这一数字将进一步更新。

“云生活”为经济注入新动力

新冠肺炎疫情对全球经济造成较大冲击，与此同时，也为全球消费线上化、企业数字转型等带来新机遇。有数据指出，疫情期间消费者的网购需求大幅上升，购物类应用程序下载量创纪录。

移动数据分析机构App Annie数据显示，购物应用程序全球下载量在今年3月29日至4月4日期间达到了1.06亿次，比今年1月每周平均下载量增长了15%。仅美国下载量就达到1440万，比同期增长20%。一项调查显示，截至4月底，50%的美国民众选择网购生活用品。

疫情期间激增的网购需求为带动相关行业就业提供了可能。美国沃尔玛曾在3月份表示，计划在其门店和配送中心招聘15万名新员工，以满足日益增长的线上订单和配送需求。继早前紧急雇佣10万仓储和快递员工后，美国电商亚马逊4月中旬宣布再追加招聘7.5万名员工，以处理网购订单。

为减少接触，疫情期间各领域对机器人等人工智能技术的需求日益增加。在中国，红外热成像无接触快速测温、基于大数据的智能疫情追踪、机器人无接触配送等一系列智能产品和应用成为战“疫”利器。百度、小米、京东等企业将人工智能技术辐射到辅助诊断、发热检测、无人服务、信息采集、企业线上化转型等领域为疫情防控提供科技保障。

在防疫过程中，印度一些初创企业大力开发人工智能技术。一些公司在办公楼和其他公共场所入口处部署机器人，分发手部消毒剂并传递有关该病毒的公共健康信息；此外，机器人也被用于在医院隔离病房中运送食物和药品，以减轻医务人员的压力。4月初，印度政府启动了一个名为Aarogya Setu的新冠病毒跟踪应用程序，该程序利用GPS和蓝牙功能来告知人们何时有暴露于病毒下的风险。

中国人工智能产业发展联盟发布的《人工智能助力新冠疫情防控调研报告》指出，疫情中大量人工智能技术投入应用，充分说明以人工智能、大数据等为代表的新一代信息技术通过前期的快速发展和实践积累，已经越来越商业化、市场化、普及化，智能社会形态逐步显现，人工智能产业迎来难得的发展新机遇。

世界经济论坛网站发表文章指出，在数字技术上更具灵活性的企业，在这次疫情中所表现出的适应性也更强。后疫情时代，各国抓住机遇转危为机，巩固数字基础设施建设，推动传统企业进行数字转型，为经济恢复发展注入“强心剂”。（部分资料来源：人民日报、新华网、中国日报网等）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)