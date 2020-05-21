综合消息：非洲新冠确诊病例超9万 中国继续支援非洲多国抗疫

新华社阿比让5月20日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾控中心截至20日新冠疫情数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例达92348例，死亡2912例。根据当地疫情变化，非洲多国调整防控措施。中国继续支援非洲多国抗疫。

20日，非洲地区新增确诊病例较多的国家包括：南非新增确诊803例，累计18003例；吉布提新增210例，累计1828例；加纳新增178例，累计6096例；南苏丹新增134例，累计481例；塞内加尔新增97例，累计2714例；科特迪瓦新增78例，累计2231例；索马里新增71例，累计1573例；肯尼亚新增66例，累计1029例。

肯尼亚卫生部长卡圭20日宣布，首都内罗毕伊斯特利区和蒙巴萨老城的出入禁令延长至6月6日，关闭商场餐馆、禁止沿街兜售的管控措施也持续至6月6日。

马里总统凯塔19日晚特赦400名囚犯，以防止新冠疫情在监狱系统蔓延。

博茨瓦纳20日午夜结束封城措施。封城措施结束后，全国分为9个区域，在区域内可自由行动，跨区域行动需申请许可证。

非洲联盟19日通过非洲疾控中心从刚果（金）选派38名卫生专家，分别前往喀麦隆、尼日尔、布基纳法索和马里，帮助当地抗击新冠疫情，这批专家曾于2014年至2016年间在几内亚和利比里亚支援当地抗击埃博拉疫情。此外，非洲疾控中心计划到今年年底前动员100万社区工作者参与抗击新冠疫情。

科特迪瓦经济与财政部20日表示，科特迪瓦已投入33.82亿西非法郎（1美元约合597西非法郎），用于向受疫情影响的企业、个体商户提供补贴。

塞内加尔19日发放了一笔总价值约37亿西非法郎的信贷款项，用于振兴塞内加尔酒店和旅游业。

中国抗疫医疗专家组18日至20日在津巴布韦东马绍纳兰省、中马绍纳兰省和西马绍纳兰省交流考察，向卫生部门官员和医护人员介绍中方疫情防控机制以及密切接触者追踪、病患收治与隔离等有效经验，还详细讲解医护人员个人防护的注意事项。专家组还向相关医疗机构捐赠了医疗物资。

中国驻卢旺达大使馆20日向卢旺达武术协会捐赠了一批物资，包括玉米粉、大米、豆类、食用油等食品以及口罩等防疫用品，将发放给400户练习武术的当地家庭。

中国驻毛里塔尼亚大使馆20日向毛里塔尼亚就业、青年与体育部捐赠一批缝纫机，用于帮助该国口罩等防疫物资生产，带动当地青年就业。（执笔记者：郑扬子；参与记者：荆晶、张玉亮、邢建桥、杨孟曦、赵宇鹏、吴长伟、张改萍、杨臻、李斯博、王松宇、聂祖国、王守宝、吕天然、许正、文浩、肖玖阳、乔本孝、高竹）

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