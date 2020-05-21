世贸组织新总干事遴选程序将于6月8日正式启动

新华社日内瓦5月20日电（记者凌馨）世界贸易组织20日宣布，新总干事遴选程序将于6月8日正式启动。

世贸组织现任总干事阿泽维多14日宣布，将于8月31日正式离任，提前一年结束任期。世贸组织总理事会主席、新西兰驻世贸组织大使戴维·沃克20日向成员表示，自6月8日起，世贸组织各成员将有一个月时间，向总理事会提名各自的总干事候选人。7月8日之后，总理事会将向成员发布最终确定的总干事候选人名单。

实际上，根据世贸组织规定，新任总干事遴选程序通常应于现任总干事任期结束9个月前启动，并于现任总干事任期结束3个月前召开的总理事会上敲定最终人选。遴选程序一般分为三个阶段：首先，世贸组织成员在程序开始后1个月内提名各自候选人；随后，被提名候选人有3个月时间向世贸组织成员介绍自己，并就该组织面临的相关问题表达意见；最后，总理事会通过协商缩小候选人范围，并最终做出人选任命决定。

但如今，从遴选程序启动到阿泽维多离任只剩两个多月时间。按照规定，如果到8月31日无法确认新总干事人选，总理事会须指定一名现任副总干事担任代理总干事，直至任命新总干事。

目前，世贸组织共有四名副总干事在任，分别是来自尼日利亚的约诺夫·弗雷德里克·阿加、德国的卡尔·布劳纳、美国的艾伦·沃尔夫和中国的易小准。

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