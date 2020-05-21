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森万纳的“移动课堂”——记疫情下柬埔寨乡村教师“送课上门”

2020年05月21日10:59  来源：新华网
 

　　新华社金边5月21日电 通讯：森万纳的“移动课堂”——记疫情下柬埔寨乡村教师“送课上门”

　　新华社记者毛鹏飞 高炳南

　　“每天骑摩托车往返20多公里给孩子们上课，辛苦是辛苦，但再辛苦也要让孩子们有课上。”64岁的柬埔寨乡村教师森万纳近日对新华社记者说。想到疫情影响下学生们几个月都不能上学，他很难过。

　　森万纳是柬埔寨东南部特本克蒙省农村小学一名四年级教师。受新冠疫情影响，柬埔寨政府宣布全国学校自3月中旬开始停课，并推出了数学、高棉语文、物理、历史、英语等在线课程，鼓励学生通过远程视频学习。但森万纳所在的学校是偏远的乡村小学，很多学生没有在线学习的条件。

　　“虽说政府鼓励停课期间学生在家中通过网络或电视看教学视频，可在我们这个地方，网络信号很差，很多学生家庭没有智能手机，电视信号也没有。”森万纳的班级有40多名学生，看到很多学生没办法上课，他很着急。

　　柬埔寨政府考虑到这些实际问题，允许学生们集体学习，但是不能超过10个人，而且要保持社交距离，遵守卫生部门的防疫要求。

　　森万纳执教近40年，还是第一次遇到这样的情况。如何在遵守政府防疫要求的情况下把“移动课堂”带给学生，成了摆在这些老师面前的难题。森万纳首先要在学生家附近找到合适上课的地方，然后把学生分成小组，轮流上课。

　　在森万纳的“移动课堂”，有时一张柬埔寨农村常见的大竹床就是学生们的课桌；有时森万纳和学生只能席地而坐。

　　“我们把学生分成多个小组，上课时老师和学生尽量都戴口罩，保持一定距离。”他告诉记者，为了让更多的孩子得到学习的机会，每小组只能上课半小时，这样下来，一上午可以给4组学生上课。

　　即便这样，他班上的学生中仍然有人无法上课。“有些孩子每年这个时候要帮父母干农活。”

　　据柬埔寨卫生部最新统计数据，该国累计确诊病例122例，目前在院患者已经清零。对此，柬教育、青年和体育大臣杭尊纳龙近日表示，尽管柬埔寨新冠疫情已得到控制，但为了防止第二波疫情的发生，政府决定全国学校继续停课。

　　柬教育部此前表示，停课预计要持续到11月。森万纳说，自己和同事们会把“移动课堂”继续办下去。“把知识带给学生是我的责任。”

(责编：于洋、刘洁妍)
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