谭德塞：世卫大会决议具有里程碑意义

新华社日内瓦5月20日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞20日表示，第73届世界卫生大会通过的决议强调世卫组织在抗击新冠大流行中的关键作用，这一决议具有里程碑意义。

谭德塞当天在视频记者会上表示，世卫大会通过的决议为全球抗疫中必须采取的关键行动制定了明确路线图，为世卫组织及其会员国分配了责任，并肯定了自疫情暴发以来世卫组织一直呼吁的“全政府”和“全社会”综合抗疫做法。他欢迎各会员国承诺消除所有障碍以使民众获得新冠诊断工具、疗法和疫苗。

谭德塞强调了决议中的四个关键点。首先，全球应优先确保公平分配应对新冠大流行所需的所有高质量基本卫生技术；其次，应在需要时利用好包括《与贸易有关的知识产权协定》在内的国际条约；第三，新冠疫苗应被列为全球公共卫生产品；第四，应鼓励私营部门和政府资助的相关研发之间合作，包括相关领域的开放创新以及与世卫组织共享相关信息。

谭德塞说，在这场大流行中，“我们还有很长的路要走”。在过去24小时内，各国向世卫组织报告了10.6万例新冠确诊病例，这是疫情开始以来单日报告病例数最多的一次，其中近三分之二的病例来自四个国家。此外，一些中低收入国家的病例数也在上升。

他表示，由世卫组织主导、用于新冠药物对比研究的“团结试验”项目已包括17个国家、320家医院的3000名患者，名为“获得抗击新冠肺炎工具加速器”的国际合作倡议也已启动，以加快新冠诊断工具、疗法和疫苗的研发、生产及公平分配。

谭德塞表示，各国政府在本届世卫大会上概述了其遏制疫情、拯救生命、恢复生计等主要目标。世卫组织正支持各会员国确保供应链保持开放，使医疗用品能够送达卫生工作者和患者。

第73届世界卫生大会19日闭幕。谭德塞在大会闭幕致辞中表示，世卫组织将继续发挥战略引领作用，协调全球应对疫情，支持各国努力。

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