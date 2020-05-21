德国投资者对经济信心增强

欧洲经济研究中心19日发布调查报告显示，德国投资者5月对市场的信心高于预期，对德国经济下半年恢复增长的期待同样增强。

这份月度报告显示，投资者经济信心指数4月为28.2，5月大幅提高至51.0，高于经济分析师先前预测的32.0。同时，投资者期待德国经济第四季度能够恢复增长。

欧洲经济研究中心负责人阿希姆·万巴赫在一份声明中说：“乐观情绪正在增长，受访者认为经济从夏季开始将出现转机。”

为应对新冠疫情，德国政府3月采取社交限制等抗疫措施。随着疫情趋稳、新增感染人数下降，各地开始放松限制，逐步复工复产。

一些经济机构和分析师说，受疫情影响，即便各地开始复工复产，德国经济今年也可能出现第二次世界大战以来最严重衰退。德国工商大会19日发布一份调查报告预测，德国经济今年可能萎缩至少10%，比政府预测的萎缩6.3%严重。

大约一万家德国企业参与调查。德国工商大会主席埃里克·施魏策尔说，德国企业正面对“二战以来最大挑战”，不少企业现金短缺。

不过，施魏策尔同样对德国经济复苏有信心，预测明年经济将增长大约5%。

德国政府先前预测，2021年经济将增长5.2%，2022年年初将恢复至疫情暴发前水平。

欧洲经济研究中心负责人万巴赫强调，尽管投资者对经济复苏的期待增加，恢复增长仍“需要一段时间”。他预测：“只有在2022年，经济才能恢复至2019年水平。”

为帮助整个欧洲联盟地区实现经济复苏，德国和法国领导人18日共同提议欧盟设立总额5000亿欧元的恢复基金，获得投资者欢迎。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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