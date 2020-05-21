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美国载人航天项目“临阵换将”

2020年05月21日09:57  来源：新华网
 

　　美国国家航空航天局(NASA)19日一份内部备忘录显示，分管载人航天项目的副局长道格·洛韦罗已辞职，18日生效。洛韦罗在任大约半年。

　　路透社报道，按照计划，再过一周多，美国将把两名宇航员送上太空，执行美国本土2011年以来首次载人航天任务。

　　依据备忘录，洛韦罗的副手、前宇航员肯·鲍尔索克斯将代理他的职务，直至找到该职位的正式人选。

　　洛韦罗原计划21日主持会议，评估载人版“龙”飞船任务准备情况。这艘由美国太空探索技术公司研制的飞船定于本月27日把两名美国宇航员送上太空，系私人太空运输企业首次承担载人航天任务。美航天局说，评估会议和发射任务仍按原计划推进。

　　洛韦罗19日向同事发送电子邮件，解释辞职事由。他写道，如果“判断错误”，我们所冒的风险，无论技术、政治或个人方面的，“都会带来潜在后果”。“我今年早些时候承担这样一项风险，因为我认为它对完成我们的任务有必要……现在看来，我作此选择明显犯下错误，因而我本人必须承担后果。”

　　洛韦罗没有进一步解释他所犯“错误”。按照美国《太空新闻》网站的说法，不少人认定“错误”与载人航天项目无关。也有消息人士披露，洛韦罗与航天局局长吉姆·布里登斯廷就项目某些方面持不同意见。

　　洛韦罗去年10月接手航天局载人航天项目，12月初正式上任。《太空新闻》报道，起用洛韦罗是因为航天局领导层对当时载人航天项目的进度不满。总统唐纳德·特朗普去年要求2024年以前实现美国人重返月球，不少人认为这一时间表过于紧迫。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)
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