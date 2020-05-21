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国际观察：

世卫大会冲破疫情阴霾 再写命运与共

蓟平

2020年05月21日09:35  来源：人民网-国际频道
 

第73届世界卫生大会以网络视频会议形式如期顺利举行。从会议通过的决议和各方面的反应看，会议成果顺大势、得人心，意义重大。

顺大势，是顺应世界多边主义的大势，更是全世界团结应对威胁人类生命安全的新冠肺炎大流行的大势。目前，全世界新冠肺炎确诊患者超488万，已夺去30多万人的生命，并且感染人数还在持续上升。更令人揪心的是，疫情在一些医疗基础薄弱的发展中国家也日渐凶猛，如无强有力的应对，抗疫局面必将失控，甚至可能让前期付出沉重代价取得初步成效的国家面临第二波、第三波疫情的冲击风险，防控成果或付之东流。

事关亿万人的生命健康，悠悠万事，唯此为大。此次世卫大会就当前形势的严重性和抗疫斗争的艰巨性、长期性达成广泛共识，联合国、世卫组织，中国和多国领导人在致辞中都强调指出，国际社会必须把防控遏制疫情和救治被感染者作为重中之重，当务之急；大会决议呼吁各国政府和国际组织集中一切资源做好疫情防控。

顺大势，是顺应全球抗疫的形势发展，及时、全面、科学、准确地总结经验教训，找出缺隙短板，提出未来警示。不容忽视的是，新冠疫情仍在全球范围内持续蔓延，抗疫形势依然严峻，甚至来日将更加艰难，任何国家都不应有丝毫松懈。但凡有责任感的国家领导者都应反思自省，尤其是那些贻误战机造成严重后果的国家主政者更应扪心自问，而不是甩锅推责。

得人心，是因为会议坚持团结合作，同舟共济、守望相助，国际社会和全人类共同对敌的强烈愿望。正如中国国家主席习近平在致辞中所说：“让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。”

命运与共的理念，冲破新冠肺炎全球大流行的阴霾。共同的愿望，推动着原本担心成为唇枪舌剑的会议开成了一次团结合作的会议。在人类公共卫生和抗疫史上也将留下浓墨重彩的一笔。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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