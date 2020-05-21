外商投资法吸引美国及“盟友”企业参与中国市场

中国国家商务部近日指出，将继续扩大开放，促进外商对华投资，并承诺全面落实今年1月份颁布的外商投资法。

特朗普政府的某些官员企图将应对新冠肺炎不力归咎于中国，以“国土安全”为由向美国和其他国家的企业施加压力，要求他们从中国“撤资”。毋庸置疑，有一些公司会屈服于美国政府的压力，但这并不意味着美国或者欧洲企业在中国的参与度会大幅度下降。

首先，放弃一个建立已久的供应链是非常昂贵的。其次，对于一个全球化的企业而言，中国市场在全球消费中占据至关重要的位置，廉价的政治博弈并不值得他们放弃中国市场的巨大商机。尽管美国国务院也在不断试图说服“盟友”退出中国市场，但结果很难如愿。

另一方面，采取措施以推动美国企业在中国有效运作，对中国经济很重要。一些外资企业担心把自己的技术带到中国仅仅只会为中国的发展锦上添花。如果希望在中国市场持续活跃，就需要令他们对自己的技术和知识产权的安全感到足够放心。这也有助于加快自由贸易区和自由贸易港口的开放，以及简化外资企业进入中国的手续。

近日，中国还决定放宽外商进入金融服务业的限制，虽然这样做有利于增加投资，推动中国工业发展，但却需要时刻保持警惕。虽然西方国家在这方面的经验更胜一筹，但我们知道在金融产业的扩张远远超出基础工业需求时，如果没有监管部门进行干预，“金融服务”行业很容易发展成为“泡沫经济”，从而威胁到实体经济的效益。中国的监管机构已经意识到了这种危险，并采取了措施来控制这种局面。

为外商在华运营铺平道路也十分具有意义。与政界人士相比，工商界人士普遍较少受到束缚，在业务上更多倾向于积极与中国合作。改革开放以来，随着中国对外开放程度的不断提高，与中国保持良好关系也成为各个企业与日俱增的需要。最近的中美贸易争端中，美国企业为防止特朗普政府在对华贸易战中走极端，向他施加压力，要求他不要听信纳瓦罗、蓬佩奥等人的言论。这些美国企业的声音是理性的，也会成为阻止特朗普政府采取其他引发更大冲突的极端举措的制动器。

（作者是美国《全球策略信息》杂志华盛顿分社社长，现为中国人民大学重阳金融研究所的非常驻高级研究员； 郑瑜涵编译）

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