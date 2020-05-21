美国政府将拍卖20年期国债

美国媒体19日报道，美国财政部计划美国东部时间20日下午1时拍卖20年期国债，额度200亿美元。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)说，美国政府上次发行20年期国债是在1986年，距今已30多年。

AmeriVet证券美国利率策略主管格雷戈里·法拉内洛说：“我觉得20年期国债应该销路不错。我们有一段时间没有见到20年期国债了。”

这一20年期国债19日的预发行收益率为1.21%，比10年期国债高大约50个基点。

法拉内洛说，纵观七国集团（G7）成员国的利率，再对照30年期国债的收益率，美国这一20年期国债的收益率“非常具有吸引力”。30年期国债19日的收益率为1.42%。

富国证券利率策略主管迈克尔·舒马赫说，预计20年期国债会受到投资者欢迎，将对外国投资者、养老金和保险机构形成吸引力。

美国政府曾考虑通过发行50年期和100年期债券募款，以偿还先前债务。但财政部长史蒂文·姆努钦19日在国会作证时说，市场对50年期和100年期国债没有需求。

【俄罗斯狂抛美债】

美国发行20年期国债的同时，财政部最新数据显示，俄罗斯继续大量卖出美国国债。

俄罗斯3月持有38亿美元美国国债。这一数字在一个月前为125亿美元，在3年前为1050亿美元。《今日俄罗斯》18日报道，这意味着俄罗斯已经把所持超过96%的美国国债变现。另一方面，俄罗斯中央银行最新数据显示，截至3月，俄罗斯黄金持有量达2298吨，价值1200亿美元。

美国财政部数据显示，日本自2019年6月以来一直是美国最大债主。日本3月持有价值1.27万亿美元的美国国债，环比增加34亿美元。（卜晓明）（新华社专特稿）

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