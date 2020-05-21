人民网>>国际

美国政府将拍卖20年期国债

2020年05月21日08:39  来源：新华网
 

　　美国媒体19日报道，美国财政部计划美国东部时间20日下午1时拍卖20年期国债，额度200亿美元。

　　美国消费者新闻与商业频道(CNBC)说，美国政府上次发行20年期国债是在1986年，距今已30多年。

　　AmeriVet证券美国利率策略主管格雷戈里·法拉内洛说：“我觉得20年期国债应该销路不错。我们有一段时间没有见到20年期国债了。”

　　这一20年期国债19日的预发行收益率为1.21%，比10年期国债高大约50个基点。

　　法拉内洛说，纵观七国集团（G7）成员国的利率，再对照30年期国债的收益率，美国这一20年期国债的收益率“非常具有吸引力”。30年期国债19日的收益率为1.42%。

　　富国证券利率策略主管迈克尔·舒马赫说，预计20年期国债会受到投资者欢迎，将对外国投资者、养老金和保险机构形成吸引力。

　　美国政府曾考虑通过发行50年期和100年期债券募款，以偿还先前债务。但财政部长史蒂文·姆努钦19日在国会作证时说，市场对50年期和100年期国债没有需求。

　　【俄罗斯狂抛美债】

　　美国发行20年期国债的同时，财政部最新数据显示，俄罗斯继续大量卖出美国国债。

　　俄罗斯3月持有38亿美元美国国债。这一数字在一个月前为125亿美元，在3年前为1050亿美元。《今日俄罗斯》18日报道，这意味着俄罗斯已经把所持超过96%的美国国债变现。另一方面，俄罗斯中央银行最新数据显示，截至3月，俄罗斯黄金持有量达2298吨，价值1200亿美元。

　　美国财政部数据显示，日本自2019年6月以来一直是美国最大债主。日本3月持有价值1.27万亿美元的美国国债，环比增加34亿美元。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved