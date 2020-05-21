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英国申领失业救济人数创20多年新高

2020年05月21日08:34  来源：新华网
 

　　英国国家统计局19日说，全英4月申领失业救济金的人数高达210万人，为近24年来最高。财政部预测，“封城”令的影响将逐步显现，英国第二季度失业率可能高达10%。

　　【初露颓势】

　　英国国家统计局19日发布的数据显示，4月共计210万人申领失业救济，为1996年7月以来最高。因无法承受金融炒家做空英镑的压力，英国1992年被迫退出欧洲汇率机制，引发国内经济衰退，1996年仍未从衰退中恢复。

　　英国国家统计局说，4月的申领人数比3月增加85.65万人，增幅达69%，是有统计以来最大单月增幅。

　　英国国家统计局副局长乔纳森·阿索分析申领人数猛增原因说，一方面，近期的福利制度改革把更多人纳入申领范围；另一方面，新冠病毒疫情对劳动力市场的冲击开始显现。

　　英国政府3月23日宣布全国“封城”，禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺。阿索说，4月份的数据反映了“封城”措施刚开始执行那几周的情况。

　　此外，英国政府大约在启动“封城”令的同时开始执行一项计划，只要雇主承诺不辞退员工，政府代替雇主为这部分员工发放80%的薪酬，每人每月上限为2500英镑（1英镑约合1.23美元）。如果没有这项计划，4月英国就业方面的数据会更糟糕。

　　英国财政部19日说，政府已为800万名纳税人支付了薪酬，总金额达到111亿英镑。尽管政府出手相助，包括英国航空公司等一批企业还是于近期决定大幅裁员。

　　【前景悲观】

　　英国董事协会首席经济学家泰杰·帕里克说，政府要求雇主从8月起承担部分停职人员的薪酬，难以预测那些企业届时能否挺过难关。“许多公司今后一段时间都将处于现金流危机中。”

　　财政大臣里希·苏纳克说，“封城”正在重创英国经济，“我们可能面对严重的衰退，这肯定影响到就业”。

　　英国正在谨慎地逐渐解除限制措施。首相鲍里斯·约翰逊10日发布“解封路线图”，分三步走：11日起鼓励建筑、制造业工人在内的部分人员复工，允许民众13日起外出；最早可能从6月允许商店营业，低年级学生分阶段重返学校；最早可能从7月允许餐饮、酒店等服务业营业。

　　阿索说，在职人员总数“下降得很快”，招聘需求也急速下降，其中服务业降幅最为显著。

　　失业人数方面，第一季度英国失业人数为130万人，比去年同期多5万人，失业率为3.9%。

　　财政部预测，由于大部分经济部门停转，第二季度英国失业率可能高达10%。英国就业与养老金大臣特雷丝·科菲也认为，失业率将大幅增长。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)
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