前WWE明星沙德·加斯帕德加州海滩溺亡

人民网旧金山5月20日电(记者邓圩)当地时间20日凌晨,前WWE明星沙德·加斯帕德的尸体在加州洛杉矶县的海滩被发现。

据了解,自从新冠肺炎流行以来,洛杉矶县关闭了海滩。直到上周才重新开放海滩,允许散步、跑步和游泳等活动。

警方介绍,5月17日,39岁的加斯帕德和10岁的儿子在重新开放的马莲娜德雷(Marina Del Rey)游泳时失踪。当时一个大浪过来,卷走了加斯帕德和他的儿子。海岸警卫队说男孩得救了,加斯帕德却失踪。对他的搜寻工作于19日下午暂停。20日凌晨,加斯帕德的遗体被路人发现,并通知了警方。警方确认死者为沙德·加斯帕德。

加斯帕德是前WWE明星。世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment)是目前世界上最大的体育娱乐(职业摔角)公司,也是一家媒体整合型上市公司,经营包含电影、音乐、版权、行销等相关产业。WWE电视节目被翻译成30种语言向超过145个国家播放,仅在美国每周就吸引超过3500万人次观赏,每周吸引全球超过6亿观众。WWE官网在全球有20多种语言的不同版本,单日浏览人数均超过600万人为全美10大最受欢迎网站之一。

而加斯帕德最著名的身份是摔跤队Cryme·Tyme的成员,来自纽约布鲁克林的加斯帕德与另一位来自布鲁克林的WWE明星JTG组成Cryme·Tyme率队,成为家喻户晓的明星。加斯帕德还出演几部电影,包括《像男人一样思考》(Think Like a Man Too)和《最后的鲨鲨:是时候了》(the Last Sharknado: It's About Time)等。

