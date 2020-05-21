前WWE明星沙德·加斯帕德加州海滩溺亡

人民网旧金山5月20日电（记者邓圩）当地时间20日凌晨，前WWE明星沙德·加斯帕德的尸体在加州洛杉矶县的海滩被发现。

据了解，自从新冠肺炎流行以来，洛杉矶县关闭了海滩。直到上周才重新开放海滩，允许散步、跑步和游泳等活动。

警方介绍，5月17日，39岁的加斯帕德和10岁的儿子在重新开放的马莲娜德雷（Marina Del Rey）游泳时失踪。当时一个大浪过来，卷走了加斯帕德和他的儿子。海岸警卫队说男孩得救了，加斯帕德却失踪。对他的搜寻工作于19日下午暂停。20日凌晨，加斯帕德的遗体被路人发现，并通知了警方。警方确认死者为沙德·加斯帕德。

加斯帕德是前WWE明星。世界摔角娱乐（World Wrestling Entertainment）是目前世界上最大的体育娱乐（职业摔角）公司，也是一家媒体整合型上市公司，经营包含电影、音乐、版权、行销等相关产业。WWE电视节目被翻译成30种语言向超过145个国家播放，仅在美国每周就吸引超过3500万人次观赏，每周吸引全球超过6亿观众。WWE官网在全球有20多种语言的不同版本，单日浏览人数均超过600万人为全美10大最受欢迎网站之一。

而加斯帕德最著名的身份是摔跤队Cryme·Tyme的成员，来自纽约布鲁克林的加斯帕德与另一位来自布鲁克林的WWE明星JTG组成Cryme·Tyme率队，成为家喻户晓的明星。加斯帕德还出演几部电影，包括《像男人一样思考》(Think Like a Man Too)和《最后的鲨鲨:是时候了》(the Last Sharknado: It's About Time)等。

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