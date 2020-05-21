人民网>>国际

前WWE明星沙德·加斯帕德加州海滩溺亡

2020年05月21日08:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山5月20日电（记者邓圩）当地时间20日凌晨，前WWE明星沙德·加斯帕德的尸体在加州洛杉矶县的海滩被发现。

据了解，自从新冠肺炎流行以来，洛杉矶县关闭了海滩。直到上周才重新开放海滩，允许散步、跑步和游泳等活动。

警方介绍，5月17日，39岁的加斯帕德和10岁的儿子在重新开放的马莲娜德雷（Marina Del Rey）游泳时失踪。当时一个大浪过来，卷走了加斯帕德和他的儿子。海岸警卫队说男孩得救了，加斯帕德却失踪。对他的搜寻工作于19日下午暂停。20日凌晨，加斯帕德的遗体被路人发现，并通知了警方。警方确认死者为沙德·加斯帕德。

加斯帕德是前WWE明星。世界摔角娱乐（World Wrestling Entertainment）是目前世界上最大的体育娱乐（职业摔角）公司，也是一家媒体整合型上市公司，经营包含电影、音乐、版权、行销等相关产业。WWE电视节目被翻译成30种语言向超过145个国家播放，仅在美国每周就吸引超过3500万人次观赏，每周吸引全球超过6亿观众。WWE官网在全球有20多种语言的不同版本，单日浏览人数均超过600万人为全美10大最受欢迎网站之一。

而加斯帕德最著名的身份是摔跤队Cryme·Tyme的成员，来自纽约布鲁克林的加斯帕德与另一位来自布鲁克林的WWE明星JTG组成Cryme·Tyme率队，成为家喻户晓的明星。加斯帕德还出演几部电影，包括《像男人一样思考》(Think Like a Man Too)和《最后的鲨鲨:是时候了》(the Last Sharknado: It's About Time)等。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved