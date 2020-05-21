加强国际抗疫合作 助力全球贫困人口应对危机

中国国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞。习近平主席在致辞中提出加强疫情防六项建议、宣布中国为推进全球抗疫合作五大举措，其中，中国将在两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争及经济社会恢复发展，在海内外引起强烈反响，为各国之间以及各国与联合国系统、国际和区域组织加强合作，早日战胜疫情注入了新动力。

20世纪70年代，为应对全球粮食危机，在联合国的倡议和组织下，114个国家于1977年共同成立国际农业发展基金，宗旨是筹集资金，以优惠条件提供给发展中国家，用于发展粮食生产， 改善民众的食物营养，逐步消除农村贫困现象。作为唯一致力于消除农村贫困的联合国专门机构和国际金融组织，成立40多年来，国际农业发展基金已向包括中国在内的全球100多个国家提供优惠贷赠款220多亿美元，受益农村贫困人口达5亿多人。

今年2月中国新冠疫情暴发初期，国际农业发展基金总裁吉尔伯特. 洪博即与联合国粮农组织、世界粮食计划署负责人联名致信习近平主席，对中国为抗击疫情作出的巨大努力给予高度评价，表示国际农业发展基金将依托四十年来与中国政府在减贫、促进农村发展领域所建立的战略合作伙伴关系，继续支持中国农村转型，为中国实施乡村振兴战略作出贡献。

随着新冠疫情在全球扩散蔓延，各国采取的禁足、封城、关闭边境乃至禁止粮食出口等措施给全球粮食安全，特别是广大发展中国家贫困人口带来巨大冲击，如期实现2030可持续发展目标面临新的重大挑战。2020年度《全球粮食危机报告》预测，若不能及时采取有效措施，全球面临粮食危机的人口数量将增加一倍，超过2.5亿，仅非洲就将有8000万人口因受疫情影响重返绝对贫困状态。

在此背景下，国际农业发展基金迅速制定了包括政策建议、资金支持在内的一揽子应对措施，并经成员国批准，出资4000万美元设立了“农村贫困群体刺激机制”，计划面向各成员国、私营部门和慈善机构等广泛募集资金，使该机制规模达到至少2亿美元。该机制将主要资助四大方面活动：一是向小规模农户提供种子、化肥等生产资料；二是为农产品走向市场提供仓储和物流支持；三是为农村贫困人口和中小微企业提供流动资金支持；四是采用数字化手段确保市场、天气、资金等方面的信息分享。目前，国际农业发展基金已经通过调整现有贷赠款项目内容、追加资金等方式，为孟加拉、马拉维、厄立特里亚、塞内加尔等多个国家的农村贫困人口提供了及时的政策、资金和技术支持。

人类历史表明，面对前所未有的危机和挑战，唯有捍卫多边主义，加强国际合作，才能携手战胜疫情，防止公共卫生危机演变为粮食危机，避免全球减贫与发展成果付之东流。多边机制具有有效调动全球资源的独特优势。国际农业发展基金作为20世纪70年代全球粮食危机背景下应运而生的多边机构，将充分利用自身经验和优势，与包括中国在内的各国政府以及其他联合国机构、国际和区域组织一道，为帮助广大发展中国家早日战胜疫情、恢复经济社会发展、实现2030可持续发展目标做出应有贡献。

（作者系国际农业发展基金助理副总裁）

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