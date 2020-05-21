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中国工商银行仰光分行助力中缅企业复工复产

2020年05月21日08:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网仰光5月20日电 （记者李秉新）日前，中国驻缅甸大使陈海会见缅甸计划、财政与工业部副部长赛昂，就落实两国领导人年初达成的共识，推进中缅务实合作进行了交流。随着两国新冠肺炎疫情逐步得到控制，复工复产也已在有条件企业逐步展开。中国工商银行仰光分行行长何壁清20日对记者表示，该行已在认真落实总行部署安排，积极发挥桥梁作用促进中缅企业合作，全力支持本地外贸产业链和生产供应链企业复工复产。

何壁清说，今年将充分发挥集团网络优势，将人民币业务嵌入原有优势产品，推出“中缅通”产品系列，为中缅企业全方位增加人民币跨境结算服务；在此基础上，我们提出“中缅通plus”绿色服务概念，助力中缅贸易企业更好地使用人民币，共同抵御疫情对中缅经贸合作的影响。

何壁清指出，疫情期间，我们主动接触中缅经贸往来供应链中的核心企业，通过传统金融产品或结构化设计助力中缅企业完成原材料的采购，目前已为矿产开发、成衣生产、大米加工等缅甸优势产业的多家企业办理信用证、保函、托收等进出口国际结算与贸易融资业务近百笔，有力支持中缅进出口贸易。

何壁清表示，该行还不断加大科技创新力度，实现了企业网银和手机银行双渠道服务，丰富了产品线，提升了在线服务能力，极大地方便了客户办理业务，满足了中缅客户“居家办公”的防疫需求，同时利用客户资源优势发挥桥梁作用，促成多家中缅企业达成合作意向。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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