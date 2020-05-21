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外交部声明：

对美方涉台举动表示强烈愤慨并予以谴责

2020年05月21日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京5月20日电  外交部20日就美方涉台举动发表声明。全文如下：

　　5月20日，美国国务卿蓬佩奥发表声明祝贺台湾地区领导人蔡英文就职，将其称为所谓“总统”，并吹嘘美台“伙伴关系”。美国政府一些官员和美国一些政客向蔡英文发视频贺辞。美方上述举动严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨，并予以谴责。

　　世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。《中美建交公报》明确规定：美国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内，美国人民仅同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美方上述言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，公然违背美国政府自己作出的承诺，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害台海和平稳定和中美关系。

　　台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府和人民反对“台独”分裂活动、捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。我们正告美方，“台独”是死路一条，纵容和支持“台独”注定要失败。任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方有力回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。中方敦促美方立即纠正错误，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和提升与台实质关系，停止干涉中国内政，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行。

　　中方将对美方上述错误行径采取必要应对措施，由此产生的后果应由美方承担。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月21日 05 版）
(责编：岳弘彬)
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