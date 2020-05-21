“中国在国际抗疫合作中发挥重要作用”（患难见真情 共同抗疫情）

“感谢中国对世界卫生组织工作的支持。中国在国际抗疫合作中发挥重要作用。”5月19日，世卫组织新冠肺炎疫情防控特使大卫·纳巴罗在接受本报记者采访时表示，中国在世界共同抗击疫情的关键时刻作出了重要贡献。中国国家主席习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞，提出一系列重要倡议。纳巴罗说，习近平主席的致辞令人印象深刻。中国进一步支持全球抗疫合作的五大举措，比如支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献等，这些举措令人钦佩。

纳巴罗表示，第七十三届世界卫生大会视频会议是在非常时期和极其特殊的背景下召开的，“非常高兴看到这么多声音支持世卫组织，支持其在全球开展行动，支持发展中国家、公共卫生体系薄弱的国家共同应对疫情”。当前疫情仍在全球蔓延，防控工作依然艰巨。各国应该继续保持警惕，遵守世卫组织和公共卫生专家的科学防控建议。本次世卫大会协商一致通过了新冠肺炎疫情决议，对未来全球的抗疫行动是“非常积极的信号”。

新冠肺炎疫情决议明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁加大对低收入国家和发展中国家的卫生援助，加强对医护人员和相关一线工作者的保护，强调各国公平获得诊断工具、治疗方法、药物和疫苗，完善国际卫生合作等。“世卫大会是世卫组织的最高决策机构，其决议是世卫组织开展工作的基础。决议有助于更好开展全球疫情防控工作。”

纳巴罗表示，疫情在全球蔓延，所有国家都应高度重视公共卫生体系建设，打破病毒传播链，共同保护人类健康。“世卫组织在加强多边合作应对疫情方面，具有不可替代的作用和重要性。”纳巴罗呼吁，所有国家应团结合作，共同支持世卫组织开展工作。

（本报布鲁塞尔5月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 03 版）

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