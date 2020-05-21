美军一架F-35型战斗机坠毁

中新社休斯敦5月20日电 美军一架F-35型联合攻击战斗机于19日晚在佛罗里达州埃格林空军基地附近的例行训练中坠毁，这是美国军机在不到一周内于该军事基地附近发生的第二起坠毁事故。

美国有线电视新闻网消息，美国空军19日晚在一份声明中称，当晚9时30分，一架F-35型联合攻击战斗机发生坠机事故。飞行员成功弹射、跳伞，并被送往埃格林空军基地的一家医院接受评估和监控，飞行员情况稳定。事发时，这架飞机正在参加例行夜间训练，事故没有造成人员伤亡或平民财产损失。

该媒体称，F-35是美国军方现役最先进的战机之一，该机型的坠机事件非常罕见。每架F-35战机成本达9000万美元。

美国媒体“驾驶”网站称，5月15日，一架F-22型“猛禽”战斗机在埃格林空军基地附近的训练演习中坠毁。在那次事故中，飞行员也成功弹射逃生。F-22“猛禽”战斗机是美军现役最先进的重型隐形战斗机，每架战机成本高达1.4亿美元。

目前，美军正在对两起事故进行调查。

据报道，美国埃格林空军基地是F-35和F-22战机的主要训练基地。美国空军特种作战司令部总部--赫尔伯特机场设在该空军基地内。美国海军彭萨科拉空军基地的主要空军训练基地也在附近区域。(完)

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