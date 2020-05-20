人民网>>国际

世贸组织预测二季度全球货物贸易仍将大幅下滑

2020年05月20日22:05  来源：新华网
 
原标题：世贸组织预测二季度全球货物贸易仍将大幅下滑

　　新华社日内瓦5月20日电（记者凌馨）世界贸易组织20日发布的数据显示，受新冠疫情影响，二季度全球货物贸易量仍将延续大幅下滑趋势。

　　世贸组织当天发布的最新一期《货物贸易晴雨表》报告显示，反映二季度行情的全球货物贸易景气指数目前数值为87.6，低于上一季度发布的95.5，是该指数自推出以来的最低值。

　　世贸组织表示，该指数反映出二季度全球货物贸易仍将大幅下滑，这符合该组织此前对全球贸易前景的预期。4月，世贸组织曾预测，今年全球贸易可能大幅缩水13%到32%，其最终表现将取决于疫情持续时间和抗疫措施的有效性。

　　根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一季度的指数读数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

　　世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

　　自2019年9月开始，世贸组织开始分别发布《货物贸易晴雨表》报告和《服务贸易晴雨表》报告，替代此前的全球贸易景气指数报告。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved