原标题：与世界共创美好未来——中国全面建成小康社会助力全球发展事业

新华社北京5月20日电 特稿：与世界共创美好未来——中国全面建成小康社会助力全球发展事业

新华社记者班威

全面建成小康社会，是中华民族的千年梦想；联合国确立的千年发展目标，是世界共同描绘的一幅美丽图景。中国两会召开前夕，海外各界人士热切关注中国全面建成小康社会的进程。他们表示，中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会将有力促进全球发展事业。

中国奇迹对全球减贫贡献巨大

联合国确立千年发展目标之际，不少人认为它艰难而又遥远。毕竟，这个世界上有着太多困扰人们的贫困、纷乱和发展困境。特别是贫困，人类几千年来挥之不去的梦魇。然而，奇迹却在全世界的注视下发生。

中国作为世界上减贫人口最多的国家，是第一个完成联合国千年发展目标减贫目标的发展中国家，对全球减贫贡献率超过70%。世界银行前行长罗伯特·佐利克惊叹：“毫无疑问，这是消除贫困的历史上最大的飞跃。仅中国的努力，就极大促进了与世界减贫有关的千年发展目标的实现。”

“通过战略性的政策、稳健的经济增长模式、对国际环境巨大的适应能力和领导人卓著的政治才能，中国减贫事业取得了令世界瞩目的辉煌成就。”阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心研究员圣地亚哥·布斯特罗认为，中国在脱贫攻坚方面做出的努力应该被视为人类历史上最重要的成功范例，因为没有任何一个国家创造过解决如此规模人口贫困问题的先例。

俄罗斯莫斯科国际关系学院教授谢尔盖·卢贾宁说，改革开放40多年来，中国国内生产总值和人均国内生产总值的增长让世人印象深刻。中国以前所未有的规模和力度开展扶贫工作，可以确信中国将顺利完成建设小康社会任务。

“金砖之父”、英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔说，中国脱贫成就令人印象深刻，其中一个明显成果就是新型城镇化的发展，这一切的发展速度“令人惊叹”。

联合国前秘书长潘基文表示，中国减贫努力对联合国提前实现千年发展目标中的减贫目标功不可没。

中国道路为发展中国家提供借鉴

摆脱贫困，全面发展，是众多发展中国家努力追索的目标。中国的成功之路，让许多发展中国家看到了希望。

法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃表示，中国道路为其他发展中国家提供了有益借鉴，使其看到了实现快速发展的可能性。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米说，中国政府在减贫的同时推进生态环境保护、教育卫生事业发展，获得的经验和成绩都令人鼓舞。中国政府制定了平衡、细致、有效的政策，合理地将资金进行分配用于各类脱贫项目，提供更多就业机会，体现出其普惠大众的执政理念。

肯尼亚圣保罗大学经济学讲师爱德华·库塞瓦说，中国在减贫方面的成功经验向世界表明，贫困是可以被消除的，这给了世界极大的信心和启示。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，中国是南南合作的坚定支持者、“一带一路”的倡导者和推动者，中国的成功将为其他国家，尤其是发展中国家带来发展机遇。

美国哈佛大学政府学高级讲师娜拉·狄龙认为，如果没有中国的成就，联合国不可能在2015年宣布成功实现千年发展目标中将全球极端贫困人口减半的目标。中国减贫计划对发展中国家具有重要意义。

“中国已实现数亿人脱贫，中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”联合国秘书长古特雷斯盛赞。

“为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。”全面建成小康社会在实现中华民族伟大复兴的历史进程中具有里程碑意义。海外人士认为，中国同世界携手前行，将共同促进全球发展事业，迎来人类命运共同体美好的明天。（参与记者：倪瑞捷、栾海、于佳欣、徐永春、吴丹妮、杨臻、朱婉君）

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