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综合消息：制度优势　举措有力——海外专家学者热议中国抗疫取得重大战略成果

2020年05月20日21:32  来源：新华网
 
原标题：综合消息：制度优势　举措有力——海外专家学者热议中国抗疫取得重大战略成果

　　新华社北京5月20日电 综合新华社驻外记者报道：在中国疫情防控阻击战取得重大战略成果之际，全国两会即将召开。海外专家学者认为，坚持中国共产党的领导，坚持以人民为中心，紧紧依靠人民群众，发挥集中力量办大事的制度优势，是中国取得抗疫重大战略成果的关键。相信中国将会进一步采取有力举措克服疫情影响，如期完成既定目标任务。

　　展现强大应对能力

　　哈萨克斯坦《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫说，中国在疫情防控过程中展现的强大组织、动员、执行能力，采取的果断应对措施，都令国际社会赞叹。

　　印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰指出，中国在短期内建成收治病患的新医院、及时与他国分享病毒基因序列等做法，都证明了中国共产党和中国政府应对突发事件的能力。

　　巴勒斯坦政府发言人易卜拉欣·穆勒哈姆表示：“我们赞赏中国采取的强有力防控措施，钦佩中国在抗疫中展现出的杰出应对能力、动员能力和执行能力。”

　　俄罗斯远东联邦大学东方研究所副所长阿尔乔姆·卢金认为，中国采取多种措施迅速控制住新冠疫情，显示出中国的社会动员能力和使用新技术的能力。

　　紧紧依靠人民群众

　　俄罗斯对外经济银行调查与鉴定研究所“中国与欧亚经济联盟发展”课题主任谢尔盖·齐普拉科夫指出，中国疫情防控是一场“人民战争”，为战“疫”集中各种资源，有效实施检测、诊断、隔离等措施。

　　巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因认为，中国共产党和中国政府妥善应对疫情的重要经验之一，是成功动员全民抗击新冠疫情。

　　阿根廷布宜诺斯艾利斯大学中国-阿根廷研究中心研究员圣地亚哥·布斯特罗表示，中国始终将人民生命健康放在首位，“如今中国民众的工作、生活正恢复常态，逐步复工复产的中国不仅为世界提供大量医疗物资，还与他国分享抗疫知识和经验”。

　　坚定推进完成目标任务

　　海外专家学者们认为，尽管受疫情影响，但中国打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会的决心不会动摇，相信中国将坚定推进完成既定目标任务。

　　古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，中国已明确表达今年消除绝对贫困的决心，相信中国将调动资源实现这一目标。中国将通过改革开放进一步解放生产力，激发民众积极性和创造力，奋力实现全面建成小康社会目标。

　　英国智库皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔指出，疫情突然暴发给经济增长带来较大压力，努力扩大内需、提升消费者的消费能力和信心，将有助于中国经济持续稳定发展。

　　南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌表示，期待中国对内采取有效措施促进经济增长，对外继续推进共建“一带一路”。

　　俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫认为，中国会坚持创新发展战略，将成为疫情后全球经济复苏的重要驱动力量。（参与记者：任军、胡晓明、熊思浩、栾海、倪瑞捷、刘天、李浩、朱婉君、于佳欣、荆晶）

(责编：燕勐、杨牧)
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