外交部：将病毒溯源问题政治化根本没有市场

人民网北京5月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

中央广播电视总台央视记者：第73届世界卫生大会通过了欧盟提出的应对新冠疫情决议，中方对此有何评论？中方为何参加共同提案国？

赵立坚：第73届世界卫生大会于5月19日协商一致通过了新冠疫情决议。中方表示欢迎。

决议明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化作法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估。这些均符合中方立场主张，也是国际社会绝大多数国家的共同愿望。因此，中国不仅参加了协商一致，而且同140多个国家一道，是这个决议草案的共同提案国。

关于病毒溯源问题，决议基本参照5月1日《国际卫生条例》突发事件委员会建议措辞，将溯源研究范围严格限定在查找动物来源、中间宿主和传播途径，目的是为了国际社会未来更好地应对疫情。这也是世卫组织和谭德塞总干事提出的建议。的确，有个别国家在磋商中要求将病毒溯源作为优先事项，但绝大多数国家认为当前重点是疫情防控，不赞成将病毒溯源作为优先事项，拒绝了有关措辞。这说明将溯源问题政治化根本没有市场。

关于对世卫组织进行评估问题，决议提出评估由世卫组织总干事同会员国协商后进行，目的是审议世卫组织应对疫情的经验，并提出未来工作建议。世卫组织曾对甲型H1N1流感和埃博拉应对工作进行评估，这是世卫组织在每次应对重大疫情后的惯常作法。决议要求评估进程是逐步、公正、独立和全面的，这四个词十分重要，意味着评估不能被少数国家所垄断。

中方希望世卫大会刚刚通过的这个决议能够得到全面和准确的贯彻。

至于个别媒体造谣说中国“被迫”参加决议共同提案国，这完全是无稽之谈。事实是，中国同大多数国家一道，坚决打掉了个别国家将溯源和评估问题政治化的企图，确保了决议的客观公正。在这个情况下，我们主动参加了决议的共同提案国。我们奉劝个别国家，不要再编造谎言，为自己的失败寻找借口了。

凤凰卫视记者：第一个问题，美国国务卿蓬佩奥周二给蔡英文发贺电，祝贺她开始第二任期。蓬佩奥直呼蔡英文是“总统”，称赞台湾是强而有力且极可信赖的“伙伴”。这是美国国务卿最近几十年第一次公开祝贺台湾地区领导人开启新的任期。中方有何回应？第二个问题，蔡英文在就职演说中表示，未来四年会持续争取参与国际组织，积极参与区域合作机制，为印太和平、稳定与繁荣作出实际贡献，强调要在印太和平稳定中扮演更积极角色。你对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，我们已经就此发表外交部声明。

5月20日，美国国务卿蓬佩奥发表声明祝贺台湾地区领导人蔡英文就职，将其称为所谓“总统”，并吹嘘美台“伙伴关系”。美国政府一些官员和美国一些政客向蔡英文发视频贺辞。美方上述举动严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨，并予以谴责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。《中美建交公报》明确规定：美国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内，美国人民仅同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美方上述言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，公然违背美国政府自己作出的承诺，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害台海和平稳定和中美关系。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府和人民反对“台独”分裂活动、捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。我们正告美方，“台独”是死路一条，纵容和支持“台独”注定要失败。任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方有力回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。中方敦促美方立即纠正错误，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和提升与台实质关系，停止干涉中国内政，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行。

中方将对美方上述错误行径采取必要应对措施，由此产生的后果应由美方承担。

关于第二个问题，国台办发言人已就民进党当局领导人“5.20”讲话表明立场。

我要强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则，也是国际社会人心所向，大势所趋。任何在国际上制造“两个中国”“一中一台”的图谋都是徒劳，注定失败。

澎湃新闻记者：据报道，针对美国总统特朗普致世卫组织总干事谭德塞的信件，加拿大总理特鲁多表示将继续支持世卫组织。欧盟外交事务发言人表示，现在应该是团结一致而不是指责或破坏多边合作的时候，欧盟支持世卫组织为遏制和缓解疫情所做努力。俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处代表表示信件毫无新意，我们当然对此持否定态度。世卫组织必须协调国家间在医疗卫生领域的活动。现在抗击新冠肺炎疫情是第一要务，攻击世卫组织与此恰恰相悖。对此你有何评论？

赵立坚：我注意到你提到国际上的有关反应。从刚才你提到的国际上的反应不难看出，国际社会对美方这种歪曲事实、自相矛盾、嫁祸于人、甩锅推责、破坏国际抗疫合作的行径普遍不认同。美方这封信罗列的那些谬误，我们已经澄清并驳斥多次了，这里我仅举几个最基本的错误：

所谓“台湾方面向世卫组织预警病毒人传人”。事实上，台湾方面12月31日发给世卫组织的电子邮件根本未提及人传人，主要是向世卫组织了解情况。

所谓“中方领导人1月21日向谭德塞总干事施压”，这纯属捏造。中方和世卫组织均已发布严正声明，中方领导人同谭德塞总干事1月21日从未通过电话。

关于对“世卫组织总干事谬赞中方抗疫透明度、为抗疫树立新标杆”的指责，美方似乎忘了，美国领导人曾多次公开积极评价中方防疫工作。1月25日，特朗普总统发推特称，中国一直在非常努力地遏制新型冠状病毒，美国非常欣赏中方的努力和透明度。3月13日，特朗普总统向记者表示，中方分享的数据有助于美方抗击疫情。

美方错误漏洞还有很多，谎言谣言也不止上述，我就不一一列举了。世人的眼睛是雪亮的，这封信的可信度到底有多高，国际社会自有公论。

让我们看看下面这条时间线：1月23日武汉采取“封城”措施，当时美国国内确诊1例，到2月2日美对所有中国公民和过去14天到过中国的外国人关闭边境，当时美国官方统计国内确诊11例，到3月13日宣布国家紧急状态时1264例，3月19日美国内确诊病例超过1万，3月27日超过10万，4月8日武汉“解封”时美国内确诊病例40万，直至今天美国内确诊和死亡病例分别为157万和9万多。我们为这些逝去的生命感到痛心，祝愿美国人民早日战胜疫情。但这个锅实在是太大太重了，是那些热衷于政治操纵的美国政客们想甩也甩不掉的。

中国始终秉持构建人类命运共同体理念，坚持以民为本、生命至上，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。我们采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，举国上下，每个家庭、每个公民都坚守着各自的抗疫职责。经过艰苦卓绝的努力，付出巨大的代价，中国有力扭转了疫情局势。中方始终本着公开、透明、负责任的态度及时向世卫组织和包括美国在内的相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留地同各方分享防控和救治经验，尽己所能为有需要的国家提供了大量的支持和帮助。5月18日，习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞，就国际疫情防控和全球抗疫合作宣布了重要建议和举措。中方坚定支持世卫组织在国际抗击疫情中发挥领导作用。因为支持世卫组织就是支持国际抗疫合作，支持挽救生命。单边主义，自私自利，逃避责任，甚至胁迫、恐吓世卫组织的行为是对生命的漠视，对人道主义的挑战，对国际抗疫合作的破坏。

美方应致力于早日战胜病毒，而不是向领导抗疫的国际组织发出“最后通牒”。我们奉劝美方一些政客多反躬自省，停止政治操弄，将精力用在挽救更多生命上。

俄新社记者：美国宣布对中国一家物流公司实施制裁，因其向伊朗马汉航空提供服务。你对此有何评论？中方是否将对美国的公司采取反制措施？

赵立坚：中方一贯反对美方实施单边制裁和所谓“长臂管辖”。长期以来，国际社会各方在国际法框架内同伊朗开展互利友好合作，合理、合法，理应受到尊重和保护。中方敦促美方立即取消相关非法制裁，并将坚定致力于维护本国企业的合法权益。

我想强调的是，在当前国际社会共同抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美国仍在大搞单边主义和所谓“极限施压”，同国际社会团结抗击疫情的努力背道而驰，严重违反人道主义精神。中方敦促美国立即改弦更张，纠正错误作法。

俄新社记者：第一个问题，巴勒斯坦决定停止履行与美国及以色列达成的所有协议，因为以色列政府意图吞并巴勒斯坦领土。中方对此有何评论？第二个问题，联合国秘书长古特雷斯建议各国领导人通过录制视频讲话的方式参加将于9月举行的联合国大会，因为受新冠肺炎疫情影响，各国领导人无法赴纽约参会的可能性很大。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，近来，巴勒斯坦和以色列关系持续紧张，和平进程岌岌可危，中方对此十分关注。

中方一贯认为，联合国有关决议和“两国方案”、“土地换和平”原则等国际共识构成了解决巴勒斯坦问题的基础，应当得到遵守。巴勒斯坦作为主要当事方，其看法和主张应该得到倾听和尊重。国际社会应发挥建设性作用，为巴以双方通过平等对话和谈判达成协议创造条件，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决。

关于第二个问题，今年是联合国成立75周年，是国际社会总结历史、面向未来，凝聚多边主义共识的重要契机。面对新冠肺炎疫情在全球蔓延，国际社会对联合国作用的期待进一步上升。中方愿同国际社会一道，推动纪念联合国成立75周年高级别会议和第75届联大一般性辩论成功举行，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

彭博社记者：美白宫国家经济委员会主任库德洛接受采访时称，没有人对投资中国公司有信心，美国需要保护投资者们免受缺乏透明度和责任感的国家影响。中方对此有何评论？

赵立坚：在全球化时代，各国利益深度交融，你中有我、我中有你。全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。面对疫情，试图人为切断全球产业链供应链，以政治力量改变经济规律，甚至鼓噪“转移”“脱钩”，既不现实，也不明智，不仅无助于解决美国自身面临的问题，反而会让美国普通民众受到更多的伤害。

我想再次强调，在这个需要大家共同抗击疫情的时候，没有任何一个国家能够独善其身。各国必须团结协作，共克时艰，只有这样，才能早日战胜疫情。

路透社记者：彭博社援引消息人士称，中国考虑进一步对澳大利亚采取反制措施，包括限制乳制品等产品对华出口。该报道是否属实？

赵立坚：我们已多次重申，中方始终坚持在相互尊重、平等相待的基础上，发展同其他国家的友好关系。中方一向倡导求同存异、合作共赢，从不做损人利己的事。我们也希望澳大利亚方面能够同中方相向而行，采取更多改善双边关系、深化两国互信的举措，为两国各领域务实合作提供良好条件和氛围。

(责编：燕勐、杨牧)