埃及民航部长：中埃必将共同取得抗疫战争的胜利

人民网开罗5月20日电（记者 曲翔宇）疫情期间的开罗国际机场没有往日的喧嚣，航站楼出发区内空空荡荡，只有到达区间或出现戴着口罩和手套、撤侨回国的埃及人。然而每周五下午，出发区和到达区总会出现一些黄皮肤、黑眼睛的身影，那是四川航空往返“开罗—成都”航班的相关人员。埃及自3月19日为加强疫情防控而全面禁航以来，这一航线是极少数保留下来的民航班机。埃及民航部长穆罕默德·马纳尔表示，埃中两国人民友谊源远流长，值此艰难时刻，埃及政府和人民坚定地同中国朋友站在一起，坚信两国必将共同取得抗疫战争的胜利。

川航驻埃及航站经理郭嘉成介绍说，受新冠肺炎疫情影响，川航成都至开罗航线在2月11日执行飞行任务后暂时停航。后为满足中埃两国间客货交流需要，助力各行业复工复产，川航在严格做好疫情防控工作的基础上，将该航线改造为“北京—成都—开罗”，于2月27日恢复运行。该航线每周一班，由空客A330机型执飞。2月27日至3月18日，川航共承运中埃往返旅客750余人次。

3月19日埃及禁航后，川航经与埃及民航部门积极协商，最终获准空机入境埃及。5月8日，经埃及总理马德布利特批，中建埃及新首都项目首批76名中国工程师和专业工人乘川航从成都抵达开罗，随后还有数批人员陆续到来。此外，从1月下旬开始，随着国内外疫情防控形势的变化，川航通过腹舱运输方式，在中埃两国间运送口罩、防护服等防疫物资。截至4月28日，川航已从开罗运回92吨防疫物资，并向开罗运送199吨防疫物资。

做好疫情防控是航班运营的基础。与正常航班不同，每名旅客从开罗机场登机前，都需要根据中国防疫规定，通过微信扫码，填写详细的健康申报表，如实回答“有无咳嗽、发热等症状”“是否与境外确诊病例接触”等问题。完成提交后，会自动生成类似国内健康码的二维码，系统将不同旅客按危险程度高低依次分为红色、黄色（重点）、黄色、绿色三个等级，无法取得二维码的乘客不允许登机。航班抵达成都后，高危人群首先下机前往集中隔离点。绝大部分搭机回国的旅客“全副武装”，身穿医用防护服，戴着N95口罩、护目镜和医用橡胶手套，从进入开罗机场候机厅起，十余小时不吃不喝。“对自己和家人负责，也以实际行动支持祖国‘外防输入’。”5月8日乘机的中企负责人李伟说。郭嘉成介绍说，川航机组执行同样严格的防疫规定，疫情期间不入境埃及，视往返航班间隔长短，按规定配足备份机组成员。回到成都后，所有机组成员按规定集中隔离14天。

中建埃及分公司总经理常伟才介绍说，为配合埃及疫情防控，中建员工启程来埃前，已隔离14天，来埃后在现场的新建隔离所隔离14天，埃及卫生部派两名医务人员全程督导，目前无一人感染。埃及卫生部部长助理穆罕默德·邵基表示，中企严格遵守防疫规定，从源头上减少风险点，为埃及逐步开放国外专家返回国家重点工程，提供了可以复制的有益经验。

中国驻埃及大使馆发言人赵继显表示，在国际疫情加速蔓延的背景下，中埃双方共同决定保留开罗、成都之间的航班，传递了团结合作的有力信号，是两国高水平务实合作和高度战略互信的体现，为疫情期间重要急需人员、物资的往来建立了快捷通道，为两国重要合作项目提供有力保证。

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