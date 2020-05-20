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国际观察：美利坚，独自能否“美丽”？

叶烛

2020年05月20日16:56  来源：人民网-国际频道
 

刚刚闭幕的第73届世界卫生大会上，多国领导人支持世卫组织，呼吁团结携手，应对疫情。世卫组织总干事谭德塞在闭幕致辞中表示，世卫组织将继续发挥战略引领作用，协调全球应对疫情。

少了威胁要“断供、退出WHO”的美国，国际抗疫合作照样进行。美国总统5月18日在个人推特账号置顶的“给谭德塞的一封信”，似乎只是自导自演，自己买票当观众。

在信中，特朗普要求世卫组织在30天内进行重大实质性改革，否则美国将永久停止对世卫组织的资助，且考虑退出。这封“勒索信”不仅充满了基本事实的错误，令《柳叶刀》主编看不下去亲自辟谣，也和美国一贯的霸权行径一脉相承。

看看美国近年退过的“群”：气候变化巴黎协定、联合国教科文组织、伊朗核协议、联合国人权理事会、万国邮政联盟、中导条约……“我看看哪个国际组织不听话？退出！”美国某些政客的“内心戏”就差摆到台面上了。但如网友所说：这么能耐，美国为什么不退出地球？

或许美国就是仰仗着自己超级大国的能耐，才如此嚣张。可惜，综合实力第一，抗疫成绩倒数第一；美国利益优先，感染病毒领先。现任美国政客们每天上班前，可能不得不翻翻自己的“小本本”，看看今天嫁祸哪个“替罪羊”。

说到底，美国的信条是“顺我者昌，逆我者亡。”但人类文明早已走出丛林。以往退群，特朗普似乎不过瘾；此时退群，置美国全球责任和义务于不顾，置世界人民生命安全于不顾，不啻为病毒帮凶。如果任由撒泼耍横、敲诈勒索的行径得逞，世界文明恐将倒退，人类生命和利益也将遭受不可挽回的损失。

人类命运是共同体，团结合作是全球抗疫的人间正道。美国想要恐吓和绑架各国，既不符合道义，也不符合现实。世界各国领导人在世卫大会的发言就是明证：

联合国秘书长古特雷斯说：现在是国际社会团结的时候。法国总统马克龙：此时此刻，我们不能分裂！我们需要强大的世卫组织来应对新冠疫情。英国代表表示，世界须集中精力对抗病毒，我们都在这场斗争的同一方。俄罗斯代表说，支持世卫组织作为全球公共卫生国际协调中心的作用。南非总统：我们需要充分的团结。德国总理默克尔说，只有强有力的国际合作，才能处理这场危机，全力支持WHO。

坐地日行八万里，巡天遥看一千河。无论有没有特朗普领导的美国的参与，地球都照样转动。正如评论所说，你退或不退，世卫组织就在那里，公道人心就在那里。美利坚，如果那么想独自美丽，建议退出地球。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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