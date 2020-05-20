新华社伦敦5月19日电（国际观察）“脱欧”过渡期谈判困难多 疫情又添新变数

新华社记者桂涛 于佳欣

英国政府19日宣布，英国将于“脱欧”过渡期今年年底结束后实施一项新关税制度，取代原来一直实施的欧盟对外关税制度。

目前，英国与美国及欧盟的“后脱欧时代”贸易谈判正在进行，均遭遇棘手问题，年底前能否达成协议仍未可知，而新冠疫情更是给谈判前景增添了变数。

英欧谈判进展有限

英国与欧盟在日前结束的未来关系第三轮谈判中仍没能打破僵局。和前两轮一样，谈判只取得有限进展，双方分歧依旧巨大。

英国1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。过渡期内，英国与欧盟需要通过谈判敲定“后脱欧时代”的双边关系，否则双方贸易关系将退回至世界贸易组织框架内。过渡期可在英国要求下延长，不过英国最迟须在今年6月底提出延期要求。

英方“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特日前表示，英欧仍有可能在6月底前达成协议，在年底前实现“脱欧”后两个经济体之间的自由贸易，但双方在公平竞争领域仍存重大分歧，英国无法同意欧盟在这一领域提出的谈判条件，因为这些条件将让英国继续受欧盟法律和标准的制约。

目前欧盟在公平竞争领域的要求是，英国应承诺在过渡期结束后一段时间内保持与欧盟竞争法规的协同。这是因为欧盟担心英国企业有可能利用对欧洲市场规则，特别是对劳工、环境等方面法规的了解，在“脱欧”过渡期结束后出台更利于英国在欧洲竞争的法律规则，以获得对欧盟企业的竞争优势。

有分析认为，欧盟上述要求在英国看来难以接受，若症结不解，英欧贸易谈判恐难有所突破。

英美谈判问题多

本月启动的英美贸易谈判进展也不顺利。虽然两国领导人均希望用一份“雄心勃勃”的贸易协议来提振因疫情陷入停滞的双边贸易，并将其作为自己的政治遗产之一，但谈判要取得成果并不容易。

在税收方面，美国2018年起与包括英国在内的欧洲诸国产生钢铝、飞机零件等领域的关税冲突；英国今年4月开始对大型科技公司征收数字税，此举遭到美国反对。能否处理好税收方面的现有矛盾，直接影响英美贸易谈判进展。

同时，在农副产品的安全标准、英国国民保健制度（NHS）等敏感领域，双方利益也有冲突。美国希望转基因粮食作物、氯洗鸡肉、激素牛肉等产品进入英国市场，还希望目前不允许外国资本参与运营的英国国民保健制度向美国投资者开放，但英方不愿答应这些要求。

一些经济学家指出，鉴于上述问题根深蒂固，英美均很难让步，双方达成实质性贸易协议的可能性有限。

疫情增添新变数

除了经贸方面的利益冲突，英欧与英美两个贸易谈判进程还受到诸多不确定因素的影响。

首先，两个贸易谈判进程会相互影响。由于英欧贸易协议可能决定英国与第三方的贸易协议需要在哪些领域遵从欧盟规则，因此美方在和英方谈判的同时还要密切关注英欧贸易谈判的动向，这可能拖延英美谈判进度。

而英美谈判也会在一定程度上影响英欧谈判。英国全国经济与社会研究所经济学家加里·扬表示，欧盟方面很清楚，英美协议一旦达成，有可能对欧盟的竞争力构成威胁。

其次，对英美谈判而言，美国总统选举也是一个变数。有分析认为，英美要真正敲定一份贸易协议可能要等到11月美国总统选举落幕后。

另一个不容忽视的因素就是在全球肆虐的新冠疫情。有分析认为，疫情让英、欧、美经济均遭受重创，三方最近都致力于重启经济，达成自贸协议对各方都是最佳选择。

不过，当前三方领导层都疲于应对疫情，无暇全力应对谈判。尤其是对于有时间限制的英欧谈判而言，谈判进程若因疫情拖延，将加大英国“无协议脱欧”的可能。当然，也不排除英欧达成一份内容“淡薄”的协议。

(责编：于洋、刘洁妍)