综合消息：拉美确诊病例超55万 巴西单日死亡过千

新华社墨西哥城5月19日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区19日的新冠疫情数据显示，该地区累计确诊病例已超55万例。疫情最严重的巴西累计确诊超27万例，单日死亡病例数首次过千；秘鲁累计确诊病例逼近10万例。

巴西卫生部19日数据显示，该国新增确诊病例17408例，累计确诊271628例；新增死亡病例1179例，累计死亡17971例。新增确诊和新增死亡病例数均创新高，新增死亡病例数首次超过千例。巴西民航部门当天发布规定：乘客乘机必须佩戴口罩，机场内应保持至少2米的社交距离。

秘鲁卫生部19日报告新增确诊病例4550例，累计确诊99483例；新增死亡病例125例，累计死亡2914例；累计治愈36524例。

墨西哥19日报告累计确诊54346例，累计死亡5666例。

智利卫生部19日宣布，新增确诊病例3520例，累计确诊49579例；新增死亡病例31例，累计死亡509例；累计治愈21507例。因确诊病例激增，卫生部19日要求私立医院在6月15日前将重症监护床位数量扩充一倍。据智利重症医学会统计，截至18日，智利全国和首都大区重症监护床位使用率分别为84%和95%。

厄瓜多尔卫生部19日报告新增确诊病例569例，累计确诊34151例；新增死亡病例40例，累计死亡2839例；累计治愈3433例。总统莫雷诺19日宣布一系列疫情防控和经济刺激措施，包括实施新的燃油价格体系，拨款7.5亿美元强化卫生和社会保障体系，推出10亿美元融资计划促进复工复产等。

哥伦比亚卫生和社会保障部19日说，该国新增确诊病例640例，累计确诊16935例；新增死亡病例21例，累计死亡613例；累计治愈4050例。总统杜克19日宣布，现行的全国强制预防性居家隔离政策将再次延长至5月31日，新一轮隔离政策自6月1日至6月30日实施，全国卫生紧急状态延至8月31日。

多米尼加19日报告新增确诊病例498例，累计确诊13223例；新增死亡病例7例，累计死亡441例。卫生部长桑切斯呼吁，在分阶段复工复产期间，民众更要遵守佩戴口罩、保持社交距离等防疫措施。

古巴公共卫生部19日报告新增确诊病例6例，累计确诊1887例；无新增死亡病例，累计死亡79例。由于出现无症状感染者，古巴政府自上周起开始对社区进行选择性排查，并要求民众继续严格遵守隔离措施。政府还表示，已经在制定重新开放边境后的应对措施。

还有一些拉美国家19日更新了疫情数据：巴拿马累计确诊9867例，累计死亡281例；阿根廷累计确诊8809例，累计死亡393例；哥斯达黎加累计确诊882例，累计死亡10例；乌拉圭累计确诊738例，累计死亡20例。（执笔记者：王蔚；参与记者：郝云甫、高春雨、苏津、林朝晖、尹南、周星竹、范小林、张国英、倪瑞捷、吴昊）

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