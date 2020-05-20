小岛康誉：国际社会关注疫情下中国两会如何提振经济

图为新疆维吾尔自治区人民政府文化顾问、中日知名友好人士小岛康誉

人民网东京5月20日电（吴颖）受疫情影响推迟的2020年全国两会，将于5月21日陆续拉开序幕。国际疫情形势严峻，在疫情防控常态化的背景下召开的全国两会如何共商决战决胜大计，再展改革发展宏图，受到了国际社会各方普遍关注和热切期待。

新疆维吾尔自治区人民政府文化顾问、中日知名友好人士小岛康誉近日接受了人民网驻日记者的专访，谈了他对中国两会的期待与关注，以及疫情背景下中日关系的发展和合作动向。

围绕对今年中国两会的期待，小岛康誉对人民网记者表示，新冠肺炎疫情发生后，中国政府针对疫情采取了强有力的防控措施，基本上遏制了疫情蔓延。新冠疫情对世界经济造成显著冲击，在两会的经济议题方面，小岛表示十分关注中国政府在现有环境下将采取哪些措施促进经济复苏、拉动消费及贸易。当下，人们关注的话题无疑是新冠肺炎疫情，小岛同样十分关注在持续的疫情防控方面，中国会采取怎样的有力措施应对有可能在全球出现的第二波疫情。

新冠疫情发生以来，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。对此小岛康誉评价，在中国共产党坚强的领导下，通过贯彻实施封锁城市、建设方舱医院、全国隔离和交通限制、紧急派遣医疗队等疫情防控工作，快速使疫情得到了有效控制。阻击疫情的“中国速度”堪称完美，得到了世界的称赞。

谈及中国为全球抗击疫情做出的努力，小岛康誉称赞中国政府和人民向国际捐赠了口罩、防护服等急需的疫情防护物资，并及时发布疫情信息同世界卫生组织和国际社会分享防控、治疗经验，尽力为各方提供援助。

中日两国患难与共、守望相助，开展了一系列阻击疫情的合作。2月中旬小岛康誉向新疆捐赠了一万个医用口罩，收到了新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室发来的感谢信。小岛认为中日两国的政府间、友好城市间以及民间发生了许多捐赠口罩等相互守望的感人故事。他表示，两国间交换的不仅仅是物品，而是双方的友情。这种真心实意的具体交流活动是非常重要的。

谈及新冠肺炎疫情背景下的中日两国关系，小岛康誉认为近年两国各领域交流日益深入，迎来向好局面。现阶段下，两国应以“中日友好”为基础，促进“中日理解”，进一步构筑“中日共同”的“新时代中日关系”。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)