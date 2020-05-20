综合消息：非洲确诊病例超8.8万 多国呼吁团结抗疫

新华社达累斯萨拉姆5月19日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾控中心截至19日的数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例已达到88172例，死亡2834例。喀麦隆总统和埃塞俄比亚卫生部长等多国政要呼吁团结抗疫。

19日，非洲地区新增确诊病例较多的国家包括：南非新增确诊767例，累计17200例；加纳新增183例，累计5918例；吉布提新增117例，累计1518例；摩洛哥新增71例，累计7023例；毛里塔尼亚新增50例，累计131例。

此外，赞比亚、马拉维、刚果（布）、埃塞俄比亚、莫桑比克、科特迪瓦、尼日尔等国也报告出现新增病例。

喀麦隆总统比亚19日晚发表电视讲话，呼吁民众团结一致，抗击疫情。比亚说，疫情对喀麦隆经济和社会产生重大影响，政府已采取一系列应对措施。出于综合考虑，政府近期放松了部分限制措施，但防疫不能懈怠，他呼吁各界进一步为抗疫贡献力量。受疫情影响，喀麦隆取消了本月20日国庆节的公共庆祝活动。

埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞表示，战胜新冠疫情需要政府和社会的全面努力以及在国家层面及全球范围内的团结精神，各国需要在尊重和重视世界卫生组织领导作用基础上进行合作。塔德塞说，希望所有国家可以及时公平获得优质、必要、可负担及有效的卫生技术和产品，并消除阻碍获取的各种法律政策和技术障碍。

此外还有一些非洲国家逐步放松防控措施。南非和纳米比亚政府19日均宣布学校将分阶段复课。乌干达政府当天宣布，5月26日起，酒店和餐馆恢复营业；除边境地区外，该国私家车可恢复上路，但包括司机在内车内人员不得超过3人且需佩戴口罩。公共交通将于6月4日起开放，但边境地区继续禁止私家车、公共交通工具上路。

为提高工作效率并更好保障医务人员安全，卢旺达政府19日启用5台高科技智能移动机器人应对疫情。这5台机器人由联合国开发计划署等捐赠给卢旺达卫生部，每分钟能为50至150人检测体温，还具有向病房传递食品和药物、捕捉病人异常数据并通知值班人员、面部识别和保存病人医疗记录等功能。（执笔记者：高竹；参与记者：李斯博、王守宝、郭骏、许正、肖玖阳、吴长伟、赵宇鹏、吕天然、王松宇、聂祖国、邢建桥、张改萍、郑扬子、荆晶、乔本孝、文浩）

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