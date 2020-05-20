中国代表呼吁全面公正处理叙利亚人道问题

新华社联合国5月19日电 中国常驻联合国代表张军19日在安理会叙利亚人道问题视频公开会上发言，呼吁全面公正处理叙利亚人道问题。

张军说，中国密切关注叙利亚人道局势，对新冠疫情可能进一步恶化人道局势表示担忧。中国欢迎联合国秘书长和秘书长特使提出的停火呼吁，敦促各方增进互信，共同维护叙利亚人民的福祉。

张军说，叙利亚政府担负改善叙人道局势的主要责任，包括防控新冠疫情，其作用无法替代。叙利亚政府已采取措施提高公众对新冠病毒的认识，减少社区传播的风险，这些努力应该得到认可。中方鼓励联合国和国际社会帮助加强叙利亚应对疫情能力。中方已向叙利亚提供抗疫医疗物资，将继续提供帮助。

张军说，有关各方应加强政治对话，扫除向叙利亚西北部、东北部进行人道救援行动的准入障碍。他说，各种形式的人道主义行动都应优先考虑应对疫情带来的新挑战，充分考虑叙人民人道需求。同时，中方认为，成立跨境机制是应急性的临时举措，在任何情况下，叙主权和领土完整都必须得到尊重。

张军呼吁立即取消单边制裁。他说，单边制裁不仅阻碍医疗用品供应，更破坏了一个国家调动资源、发展经济和提升人民生活水平的能力，没有任何合法性可言。中方要求在今后有关报告中增加对制裁的人道影响的分析。

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