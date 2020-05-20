以色列将进一步放宽新冠疫情防控措施

新华社耶路撒冷5月19日电（记者尚昊 陈文仙）以色列总理内塔尼亚胡和多个政府部门19日宣布，将进一步放宽新冠疫情防控措施。

内塔尼亚胡19日宣布，以色列全国犹太会堂、清真寺等宗教场所将从20日起重新开放，但所有祷告者必须佩戴口罩并相互保持两米距离，同时参与祷告的人数不得超过50人。

以色列卫生部19日宣布，根据其与相关行业协会达成的协议，全国范围内的餐馆、咖啡馆、酒吧、夜总会、游泳池等将于27日重新开放。

据以色列媒体报道，重新开放的餐馆、咖啡馆将保持餐桌间1.5米至2米的间隔，服务生需佩戴口罩，顾客需要提前预订并在抵达时检测体温、签署健康声明。此前，以色列的餐厅、咖啡馆仅可提供外卖服务。酒吧、夜总会重新开放的相关细则还有待进一步讨论。

以色列卫生部19日还宣布，由于极端炎热天气，将取消对民众在开放的公共场所和教室里佩戴口罩的相关要求，直至22日。

以色列交通运输部19日宣布，从20日起，全国公共交通将在高峰时段取消对乘客人数的相关限制。

以色列内政部19日宣布，全国136个海滩将于20日重新开放，但民众需遵从有关社交距离限制规定。

以色列卫生部19日晚发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例16例，累计确诊16659例；新增死亡病例2例，累计死亡278例；新增治愈病例182例，累计治愈13435例。

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