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荷比卢联盟议会要求三国重开边界 卢森堡启动全民检测

2020年05月20日13:17  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔5月19日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国19日分别报告新冠累计确诊病例44249例、55791例和3958例。荷比卢联盟议会18日致函三国首相，要求重新开放三国之间的边界。

　　荷比卢联盟议会18日致函比利时、荷兰和卢森堡三国首相，要求政府重新开放三国之间的边界。该机构认为，目前三国新冠传染率已大大降低，恢复人员自由流动的条件已经成熟。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所19日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例108例，累计确诊44249例；新增死亡病例21例，累计死亡5715例。尽管荷兰每日检测人数稳步增加，但确诊人数一直在下降。该研究所表示，这表明相关防控措施发挥了作用。

　　荷兰首相吕特在19日召开的记者会上宣布，中学从6月2日起部分复课，小学和幼儿园从8日开始正常上课，不再实行隔天上学的方式。从6月1日起，政府将允许30人以内的室内聚集，这意味着剧院、电影院、博物馆、餐馆和咖啡馆等可以重新营业。吕特强调，这30人不包括工作人员。

　　比利时国家公共卫生研究所19日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例232例，累计确诊55791例；新增死亡病例29例，累计死亡9108例。新增住院人数50人，目前正在住院的患者有1630人，其中345名患者处于重症监护。

　　比利时安特卫普大学19日公布的一项调查结果显示，比利时过去两周感染新冠病毒的人群中，有一半可能是在工作中被传染的。另有比利时金融业联合会18日公布的一项调查结果显示，1000名接受调查的16岁至30岁之间的年轻人中，45%的人表示目前因疫情而财务困难。

　　卢森堡政府19日说，过去24小时卢森堡新增确诊病例11例，累计确诊3958例；新增死亡病例2例，累计死亡109例。

　　为了发现无症状感染者，更好遏制病毒传播，卢森堡从19日开始启动全民新冠病毒检测，目前日检测能力为1500人，以后将增加到每日2万人，力争在一个月内完成对全国民众以及跨境工作人员的检测。

(责编：于洋、刘洁妍)
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