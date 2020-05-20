厄瓜多尔外长说愿借鉴中方经验共同抗疫

新华社基多5月19日电（记者郝云甫）厄瓜多尔外长瓦伦西亚19日表示，新冠疫情是世界各国面临的共同挑战，厄瓜多尔高度评价中方抗疫成果，愿借鉴中国抗疫经验，厄中携手努力必将取得抗疫最终胜利。

由中国驻厄大使馆主办的中厄抗疫经验交流视频会19日举行。深圳市第三人民医院有关专家与厄方医疗卫生专家连线，就新冠肺炎防控诊疗经验深入交流。厄外长瓦伦西亚、卫生部长塞瓦略斯、中国驻厄大使陈国友、深圳市副市长黄敏等出席并致辞。

瓦伦西亚对中国政府、企业、民间等各界慷慨解囊支持厄抗击疫情表示感谢。他强调，厄中互为好朋友、好伙伴。厄瓜多尔作为共建“一带一路”倡议大家庭中的一员，愿与中方加强沟通交流，借鉴中方宝贵经验，挽救更多生命。

陈国友表示，中国作为负责任大国，秉持人类命运共同体理念，在国内疫情常态化防控任务依然艰巨的情况下，积极向包括厄在内的各国和国际组织提供紧急物资援助，分享抗疫经验和方案，用实际行动为支持相关国家抗疫斗争和经济社会恢复发展贡献中国力量。中方愿与厄方一道，以今年两国建交40周年为契机，在抗疫斗争中深化互信，继续推进高质量共建“一带一路”，携手开辟双边关系新前景。

视频会上，中方医疗专家详细介绍了抗疫经验和实践，并耐心解答了厄方与会代表提出的各类问题。

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