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特朗普欲“借刀杀人” 反被“刀”打脸

叶烛

2020年05月20日11:24  来源：人民网-国际频道
 

日前，美国总统特朗普在推特上发布了一封《致世卫组织的信》。不料，第一段就被《柳叶刀》主编霍顿亲自辟谣。

特朗普说，在2020年4月14日，我暂停了美国对世卫组织的支持，因为我的政府调查发现，该组织应对新冠疫情暴发不力。他还发布了一些支持其一直以来指责世卫组织言行所倚仗的“证据”。

特朗普发表的“论据”第一句就是：世卫组织忽视了自2019年12月或更早以来，病毒在武汉蔓延的可信报告。他还举例说明：包括《柳叶刀》医学期刊中的报告。不料很快遭柳叶刀主编理查德·霍顿截图转发：

霍顿说：亲爱的特朗普总统，你引用了《柳叶刀》来攻击世卫组织。请允许我修正一下。柳叶刀在2019年12月初没有发表过任何关于病毒在武汉传播的报告。我们发表的第一份报告是在2020年1月24日，来自中国科学家。

网民在霍顿的推特下留言表示：“科学”和事实不应该在抗疫中隐身了；实际情况是美国总统忽视了来自世卫组织的警告。有人就此反问道：事实根本不重要。真相是由最有权力的人定义的。生活在这样一个时代，不是很“悲剧”吗？

网民在推特留言截图

据此，我们也友情提醒美国政客：推特治国有风险，辟谣打脸来太快。借“刀”杀人不可取，画虎不成反类犬。科学抗疫救国民，造谣中伤没好处。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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