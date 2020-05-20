谭德塞：世卫组织将继续发挥战略引领作用协调全球抗疫

5月19日，在瑞士日内瓦，世界卫生组织总干事谭德塞在第73届世界卫生大会上讲话。新华社发（世卫组织供图）

新华社日内瓦5月19日电（记者刘曲）第73届世界卫生大会19日闭幕。世界卫生组织总干事谭德塞在大会闭幕致辞中表示，世卫组织将继续发挥战略引领作用，协调全球应对疫情，支持各国努力。

谭德塞感谢会员国通过有关在适当时候对包括世卫组织在内的国际抗疫工作展开评估的决议。他表示，世卫组织欢迎任何旨在加强全球卫生安全、加强世卫组织和增强安全性的倡议；世卫组织一如既往地充分致力于增加透明度、加强责任感，并持续改进工作。

他重申，世卫组织目前的工作重点是利用所掌握的一切工具抗击新冠大流行。为此，世卫组织将继续发挥战略引领作用，协调全球应对疫情，支持各国努力；继续向世界提供流行病学信息和分析，并向民众和社区提供其需要的信息；继续向世界各地运送诊断设备、个人防护装备和其他医疗物资；继续把世界各地的主要专家聚集在一起，以最好的科学为基础提出技术建议，并继续推动相关研究和开发。

谭德塞同时呼吁各国做好疫情应对准备，维持基本卫生服务，并确保公平获得预防、发现和治疗新冠的工具。

5月19日，在瑞士日内瓦，世界卫生组织总干事谭德塞在第73届世界卫生大会上讲话。新华社发（世卫组织供图）

(责编：于洋、刘洁妍)