新冠面前不平等？纽约病亡率显族裔鸿沟

纽约市卫生部门18日首次公布不同社区的新冠病亡率。统计显示，在美国新冠疫情“震中”纽约，以非洲裔、拉美裔人口为主的低收入社区病亡率普遍远高于以白人为主的相对富裕社区。

【高出将近14倍】

纽约市卫生部门按照邮政编码划分对辖内各地区的新冠病亡率作分析，发现位于布鲁克林区边缘的大型廉租房社区“斯塔雷特城”病亡率最高。这里距肯尼迪机场不远，是美国现有规模最大的联邦政府补贴住宅项目。

“斯塔雷特城”所在邮区现有大约1.24万名住户，迄今76人死于新冠病毒感染。邮区居民将近63%为非洲裔。其他病亡率超高的邮区也有类似人口结构，包括布鲁克林区的科尼岛、布朗克斯区东北端另一大型廉租住宅区“合作城”。

纽约市3月至4月成为全世界疫情最严重的城市之一。民权团体一直推动对不同社区的疫情数据作分析，并预计社区疫情严重程度差异将反映不同族裔群体经济发展水平以及所承担健康风险的不平等。

调查数据显示确实如此。在位于曼哈顿区以白人为主的富裕社区格拉默西公园，新冠病亡率相当于每10万人有31人死亡；而在远离市中心、40%人口为非洲裔、25%为拉美或西班牙裔的社区法罗卡韦，新冠病亡率相当于每10万人有444人死亡，是格拉默西公园的将近15倍。

调查显示病亡率和贫困之间也存在直接联系。美联社报道，贫困率高的社区平均病亡率相当于每10万人232例，低贫困率社区相当于每10万人100例。

【拷问城市“良心”】

“这个结果真让人心碎，它应该触动这个城市的良心，”纽约市议会卫生委员会主席马克·莱文告诉路透社，“我们原知道存在极大的不平等，而这种不平等可能比许多人担心的程度还要严重。”

莱文指出，非洲裔和拉美裔纽约人有更高比例在“必需行业”从事无法远程操作的低薪酬工作，因而感染新冠病毒的风险更高。相对富裕白人居民，他们也更有可能生活在狭小拥挤的住宿环境，无法保持社交距离。由于医疗资源分配的不平等，这些群体还更可能患有糖尿病、高血压等基础疾病。

公益团体“纽约求变社区”执行总监乔纳森·韦斯廷认为，纽约州州长安德鲁·科莫和纽约市市长白思豪本应采取更多措施缓解疫情对穷人的冲击，比如对失业人群以及疫情期间为生计所迫必须外出工作的人员免收房租。

纽约市一直每日更新辖区内病例数据，但先前仅公布五大区病亡率数据，即曼哈顿、昆斯、布鲁克林、布朗克斯和斯塔滕岛。

据纽约市卫生部门数据，全市迄今至少1.6万人确认死于新冠病毒所引发疾病，另有4800例未经过病毒检测确认、但疑似死于新冠病毒感染的死亡病例。（沈敏）（新华社专特稿）

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