德法共同倡议欧盟设5000亿欧元恢复基金

德国和法国领导人18日共同倡议欧洲联盟设立总额5000亿欧元的恢复基金，用于帮助整个欧盟地区实现经济复苏。

【法德抛出方案】

在视频会议后，法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理安格拉·默克尔在巴黎和柏林举行联合视频记者会，发布上述倡议。根据倡议，5000亿欧元将用于扶持受疫情冲击严重的行业，帮助卫生部门恢复元气，还将扶持具备成长前景的数字化、绿色经济等产业。

作为欧洲最大的两个经济体，欧盟的不少协议由法德最先提出。这项最新倡议中，最关键、但可能最难得到全部欧盟国家认同的一点是，这5000亿欧元不是贷款，而是拨款，即受资助一方日后不需向欧盟还款。

倡议提出，欧盟作为借贷方，先出面向金融市场借钱，将在之后的欧盟财务预算期内偿还这笔款项。倡议没有说明，欧盟今后将采取何种手段增加财政收入，用于偿还这笔巨款。欧盟增加收入的手段一般包括提高各国的“份子钱”比例，以及增加税率、税种等。

美联社分析，欧盟作为一个强大的经济共同体，信誉比单一国家可靠，因而能够从资本市场得到更优厚的贷款条件，但是欧盟出面举债的代价是各成员国被捆绑，均要担负起相应的还款责任。

【有待欧盟商议】

倡议还为各国获得拨款设立限制条件，比如“成员国应明确承诺，将遵从（欧盟）有效的经济政策以及一个宏大的改革方案”。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩欢迎这项倡议，指出“目前的重点是在欧盟预算上各成员国达成一致”。

欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德积极评价倡议内容，称其“宏大、有针对性”。

欧盟定于27日举行财长会议，以制定2021-2017年财务预算，届时欧盟委员会将向欧盟成员国提交有关复苏基金的计划。冯德莱恩说，计划内容与法德倡议方向一致。

欧盟已经推出一项由拨款和贷款组成、总额5400亿欧元的经济救助计划，定于6月开始实施。此外，欧盟2021-2027年预算额已经接近1万亿欧元。

【各国心态不一】

马克龙说这项基金计划将令欧盟“深刻地变革”，欧盟、欧洲单一市场和欧元区为保持团结协调，需要这样的基金。

德国长期反对欧盟集体借贷的举措，如今态度上出现变化，愿意与法国一道发出倡议。默克尔说：“这次危机不寻常，所以我们选择不寻常的道路……我相信如果德国和法国发出信号，有望促成欧洲达成一致。”

马克龙说，倡议是与意大利、荷兰“紧密合作”的成果。路透社说，这一外交语言表明，德、法曾就倡议与意、荷磋商。

意大利总理朱塞佩·孔特赞扬这项倡议“朝着意大利期盼的方向迈出重要的第一步”。荷兰首相马克·吕特的一名发言人表示，荷兰方面将考虑这项倡议。

路透社报道，法国和德国先前难以就欧盟是否作为一个整体向外举债达成一致。法国为一些南部欧洲国家代言；而德国代表更靠北部国家的利益，这些国家更为精打细算，包括荷兰、奥地利、芬兰等。

奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨明确表示，奥方反对欧盟拨款的救助方式，“我们的立场不变，我们已经准备好借钱给受影响最大的国家。我们希望最终的预算计划体现出我们最该花钱做的事，而不是升高（份子钱的）天花板”。（郭倩）（新华社专特稿）

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