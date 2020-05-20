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英国央行加紧评估负利率政策

2020年05月20日08:57  来源：新华网
 

　　英国中央银行英格兰银行日前释放信号，改变对负利率的否定态度，说不排除推行负利率政策的可能性。

　　英国央行负责制定利率的官员西尔瓦娜·坦雷罗18日参加伦敦政治经济学院的一场视频研讨会时，谈及负利率的益处。“我个人认为，纵观欧洲的经验，负利率具有积极意义。”

　　英国央行首席经济学家安迪·霍尔丹16日说，由于经济状况不如去年，央行正加紧评估负利率和购买高风险资产等举措。

　　英国央行此前不认同负利率政策，认为它将损害银行业发展，进而伤及经济增长。央行行长安德鲁·贝利上周表示，负利率不在当前计划或考虑范围内，但是不会排除这一选项。

　　市场对英国央行态度的转变作出回应。投资者开始预测，英国央行可能在今年12月下调利率至零以下。

　　自3月新冠疫情加剧以来，英国央行两度降息，利率降至0.1%，创历史新低。路透社报道，马克·卡尼3月离任央行行长一职后，央行内部围绕负利率政策的讨论一直没有停歇。

　　美国银行经济学家罗布·伍德认为，英国央行似乎在暗示0.1%的利率不再是底线。他预测英国央行可能于8月将利率降至零，“我们认为零利率政策对英国央行来说更容易实现，在引入负利率前，他们应该花时间充分考虑其他政策选项”。

　　受英国与欧洲联盟的贸易谈判前景堪忧、新冠疫情冲击等因素影响，英镑近期持续疲软，英镑对美元、欧元汇率跌至两个月以来新低。伍德认为，负利率会进一步削弱英镑，预计英国央行更可能在2021年实施负利率政策。（顾梓峄）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)
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