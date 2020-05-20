西班牙拟6月下旬重开边界

西班牙交通大臣何塞·路易斯·阿瓦洛斯18日说，随着新冠疫情封锁措施逐步解除，政府打算大约6月下旬重新开放陆上边界。

他18日告诉西班牙国家电视台，如果西班牙游客能够出国旅游，那么国外游客也能来西班牙。

“我希望从6月下旬开始，我们开始旅游活动。”阿瓦洛斯说。

为应对新冠疫情，西班牙3月17日起关闭陆上边界。政府本月12日发布新规定，要求本月15日至24日期间所有从国外入境人员必须接受14天隔离，除购买生活用品、就医以及“必要情况”外不得出门。

就“强制隔离”规定，一些欧盟国家表达“意外”。西班牙政府先前回应，这一措施旨在防控境外输入造成疫情二次暴发。

阿瓦洛斯18日说，入境隔离是“临时措施”，今后将和国内旅行禁令一起逐步取消。

旅游业产值占西班牙国内生产总值12%以上。多家媒体报道，西班牙旅游业因疫情遭受重创，重新允许游客入境有助提振旅游业，但今年损失无法避免，可能达到930亿欧元至1240亿欧元。

西班牙央行行长巴勃罗·埃尔南德斯预测，受疫情影响，西班牙今年国内经济可能萎缩9.5%至12.4%，不过明年将反弹6.1%至8.5%。

西班牙新冠确诊病例已经超过23万例。卫生部数据显示，17日单日新增死亡病例数两个月以来首次降至100例以下。（刘江）（新华社专特稿）

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