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中智农产品贸易稳中有升

本报驻巴西记者  朱东君

2020年05月20日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　据智利出口贸易促进局消息，为加强智利出口商和各国进口商之间的联系，为期一个月的线上商务洽谈会正在跨境电子商务平台“智利B2B”举行。不少中国企业积极参与洽谈，寻求合作机会。智利出口贸易促进局驻上海商务总监胡安·比达尔指出，智利希望利用各种方式，继续推进智中两国贸易合作。

　　“智利B2B”是智利出口贸易促进局推出的跨境电子商务网站，目前用户涵盖1000多家智利出口商，商品和服务买家近900家。自2005年中国和智利签署自贸协定以来，两国经贸关系快速发展。数据显示，今年第一季度，智利对华出口额为60.17亿美元，同比增长7%。今年前两个月，智利对华出口车厘子约16.1万吨，同比增长26%。在全球贸易受新冠肺炎疫情冲击出现萎缩的大背景下，中国和智利双边贸易保持逆势增长显得难能可贵。

　　“根据我们的观察，中国消费者对牛油果、蓝莓和坚果等产品十分青睐，这对智利农产品出口商是非常利好的消息。”比达尔认为，农产品贸易是智中贸易的亮点和新增长点。2016年，智利首次成为中国最大鲜果来源国。2019年，中智自贸协定升级版生效实施，进一步扩大了智利对华农产品出口。

　　世界银行近期发布的报告中，以智利对华水果出口为成功案例，向各国推广中智农产品合作模式。报告指出，中国市场需求大，智利政府和企业积极利用电商平台等努力开拓中国市场，为智利农产品走入中国百姓家创造了重要条件。

　　随着中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，智利水果等商品在中国市场将迎来新的发展机遇。智利驻华大使路易斯·施密特表示，智中水果进出口贸易早已恢复正常，中国市场对智利产品的需求十分旺盛，智利产品在中国线上销售前景日趋广阔。智利出口贸易促进局局长奥瑞安指出，智利出口贸易促进局一直积极与中国主要电商平台洽谈，不断在平台上推出新产品，开展营销活动，推广智利品牌。

　　中国市场继续对智利企业有巨大吸引力。麦迪公司是智利三文鱼重要出口商之一，公司商务总监里卡多·格伦瓦尔德说：“中国市场是我们公司最重要的市场之一。随着中国经济快速复苏，相信中国市场对我们公司产品的需求也会持续增长。”

　　（本报里约热内卢5月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年05月20日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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